Bella Hadid confiesa que sufrió abuso en sus ‘relaciones pasadas’

La modelo estadounidense Bella Hadid, confesó que sufrió abuso en sus ‘relaciones pasadas’, durante su visita al podcast de Victoria’s Secret.

Bella Hadid también reveló, que sufrió ansiedad, depresión y problemas de alcoholismo.

Bella Hadid explicó que sus relaciones tóxicas, se debieron a gente que le hizo daño en el pasado.

“Constantemente volví a hombres y también a mujeres que habían abusado de mí y así es como me volví complaciente con todo el mundo”, contó.

Esas relaciones dañaron en todo ámbito a Bella Hadid, quien comenzó a cambiar su forma de ser.

Colección Chrome Hearts x Bella (@bellahadid)

“Empecé a no tener límites, no solo sexual, física y emocionalmente, sino que este ‘mood’ pasó a mis espacios de trabajo”, declaró la modelo de 25 años.

“Empecé a complacer a la gente en mi día a día”, agregó.

Bella Hadid aseguró que el vivir su infancia rodeada de hombres, hizo que tuviera poca voz.

“Crecí rodeada de hombres, ya sea en la familia o en relaciones que tuve, que me hacían sentir que mi voz era menos importante que la suya”, declaró.

“Después esto lo trasladé a mis relaciones de pareja y yo no me defendía o hacía que mi opinión tuviera peso, lo cual me afectó muchísimo y mi sistema nervioso colapsó”, añadió.

Bella Hadid (@bellahadid)

Bella Hadid pudo sufrir abuso por parte de The Weeknd

Bella Hadid mantuvo una relación sentimental con Abel Makkonen Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd.

Su romance fue intermitente entre el 2015 y el 2019.

Recordemos que en 2016, The Weeknd y Bella Hadid rompieron su relación, tras pocos meses de noviazgo.

Dos años posteriores, Bella Hadid regresó con el cantante, sin embargo, terminaron definitivamente en 2019.

The Weeknd y Bella Hadid (AP)

Nunca se supo a ciencia cierta la razón de su rompimiento.

Sin embargo, algunos medios locales aseguraron que se trató de la indiferencia del intérprete, ante algunos problemas por los que atravesaba Bella Hadid.

Ahora, tras las recientes declaraciones de la modelo, usuarios aseguran que una de las relaciones abusivas por las que atravesó es precisamente la de The Weeknd.

Mientras tanto, Bella Hadid parece haber roto el círculo vicioso y mantiene una relación con el director de arte Marc Kalman.