Una fotografía plasmo el bonito reencuentro que tuvo Belinda de 34 años de edad con un ex Amigos Por Siempre.

Belinda tuvo un concierto en Guadalajara y con ello se llevo una gran sorpresa al reencontrarse con Martin Ricca de 37 años de edad.

A pesar que no se habían visto por más de 20 años después de protagonizar Amigos Por Siempre, se mostraron muy cercanos y lo presumieron con sus seguidores

Y es que Martin Ricca al alejarse del mundo de las telenovelas prácticamente se alejó de Belinda, por lo que duraron varios años sin comunicación.

Belinda se llevó una gran sorpresa al reencontrarse con Martin Ricca en un concierto que dio en Guadalajara, sorprendiendo a todos los fans que esperaban este momento especial.

Los artistas compartieron esta emotiva casualidad en sus redes sociales, donde se les ve cercanos esbozando una sonrisa después de 20 años sin verse ni tener comunicación.

Belinda se reencontró con Martin Ricca, su ex compañero de Amigos Por Siempre (Especial / Instagram @anahi)

Belinda y Martin Ricca estuvieron en el backstage del concierto y posaron para la foto del recuerdo, Y fue así como el cantante cumplió uno de sus deseos, verla de nuevo.

Él de 14 y Belinda de 10 años formaron una de las parejas más queridas de las telenovelas juveniles al protagonizar Amigos Por Siempre.

Pese que hubo algunos rumores sobre si sostenían un noviazgo, el misterio ya fue aclarado, pues hasta el momento solo tienen una amistad.

Nunca sostuvieron un romance durante su infancia y menos en su adolescencia, el también actor reconoció que Belinda es muy guapa y talentosa.

Sin embargo, también existen muchas teorías sobre su enemistad, presuntamente orquestada por los padres de la Belinda.

Pero, Martín Rica siempre se ha conducido con respeto a la hora de hablar de la cantante.

Belinda y Martin Ricca no tuvieron una gran amistad que trascendiera la pantalla, al contrario, había voces que apuntaban a una posible mala relación.

Años atrás, Belinda confirmó que su relación con Martín Ricca no fue la mejor durante las grabaciones de ‘Amigos por siempre’.

Principalmente, porque a su lado siempre quedaba eclipsada ante el público y también ante la producción de la novela.

“En esa época era Martín el que tenia siempre todas las ventajas por ser hombre, y todas las niñas le gritaban en el escenario, y a mí me costó mucho trabajo que los fans me conocieran, me respetaran. Y, sobre todo, también en la novela muchas veces era como ‘no, primero Martin, y luego todos los del grupo”

Belinda