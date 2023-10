¿Daniela Luján y Belinda se van a reunir tras especulaciones de una posible rivalidad? Las famosas se encontrarán gracias a los 2000′s Pop Tour.

Desde que Daniela Luján -de 35 años de edad- suplió a Belinda en la telenovela Cómplices al Rescate, se ha especulado sobre una presunta rivalidad entre las famosas.

Aunque Daniela Luján y Belinda han dejado en claro que no tienen ningún problema entre ellas, los rumores no han cesado y es que nunca se les ha visto juntas.

Sin embargo, eso estaría a punto de cambiar y es que Daniela Luján y Belinda -de 34 años de edad- se reencontrarían gracias a los 2000′s Pop Tour.

La reunión entre Daniela Luján y Belinda ha generado gran expectación entre sus seguidores, y es que las famosas son dos grandes referentes de las telenovelas infantiles.

A 21 años del estreno de Cómplices al Rescate, el reencuentro entre Daniela Luján y Belinda se haría una realidad gracias a los 2000′s Pop Tour.

Los 2000′s Pop Tour se encuentran triunfando luego de que se anunció una nueva etapa en la que se recuerda a las telenovelas infantiles.

En el 2000s x siempre se recuerdan telenovelas icónicas como:

Para esta nueva etapa se hizo la reunión de varios de los actores infantiles que marcaron la vida de varias personas, tal fue el caso de Daniela Luján y Martín Ricca -de 37 años de edad-.

Sin embargo, no sería el único reencuentro que se dé gracias a los 2000′s Pop Tour y es que se reveló que Daniela Luján y Belinda también se reunirían en este espectáculo.

Desde que se anunció que Daniela Luján sería parte de los 2000s x siempre se ha enfrentado a cuestionamientos sobre su presunta rivalidad con Belinda.

Aunque Daniela Luján ha dejado claro que no tiene ningún problema con Belinda, la famosa no ha logrado apaciguar los rumores de una rivalidad.

Es por ello por lo que Daniela Luján sorprendió al revelar que pronto se va a reunir con Belinda gracias a los 2000′s Pop Tour.

Daniela Luján reveló que será el próximo 10 de noviembre cuando pueda coincidir con Belinda por lo que espera poder platicar con ella.

En su intervención, Daniela Luján incluso insinuó que Belinda podría subirse con los 2000s x siempre y de esta manera hacer realidad el sueño de muchos de sus seguidores.

Belinda interpretó a las gemelas con personalidades opuestas ‘Mariana y Silvana’ en la telenovela infantil Cómplices al Rescate.

La telenovela se convirtió en todo un éxito, sin embargo Belinda abandonó la producción por lo que Daniela Luján llegó para suplir a la famosa.

En ese momento surgió el rumor de una presunta enemistad entre las famosas, pues no faltaron las comparaciones por sus interpretaciones.

Sin embargo los rumores aumentaron cuando Belinda señaló en una entrevista que a ella le gustaba “imponer moda” con sus personajes, dejando ver que Daniela Luján no lo hacía.

“Bueno, la telenovela creo que ya se terminó y la verdad yo no la veo competencia (a Daniela Luján), es totalmente diferente a mí. Ella por ejemplo no impone moda, es una niña que es actriz y es actriz, pero no es ni cantante ni tampoco impone una moda, yo la veo normal que lleva los vestuarios de Televisa y yo no, a mí me gusta muchísimo imponer mucha moda para todas las niñas y ser un ejemplo a seguir”

Belinda