¡Atención fans! Belinda de 34 años de edad, estrenará muy pronto nuevo disco y su primer sencillo ya tiene fecha para el 2024.

Después de 10 años de no grabar un disco, Belinda regresa a la escena musical y esta vez con un nuevo material que abordará “temas muy personales”.

En palabras de Belinda, expresa que todas las nuevas canciones tienen dedicatoria y son de su propia autoría. ¿Serán para sus exparejas?

Hace unos meses, la cantante ya había adelantado en sus redes sociales que firmó contrato con Warner Music como su nueva casa productora para lanzar música nueva.

Belinda está lista para un nuevo disco, luego de varios años de no tener nueva música y promete dar mucho de qué hablar.

De acuerdo con Grupo Fórmula, la cantante en su más reciente presentación habló con su público y expresó que su nuevo disco es muy personal.

“Este disco es muy personal, todas las canciones tienen dedicatoria, ustedes cuando lo escuchen se van a dar cuenta para quien es cada canción y me hace muy feliz porque siempre he sido muy reservada, casi no me gusta hablar, pero hice catarsis a través de la música en el estudio.”

Belinda