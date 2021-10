La pareja del momento acapara titulares y es que nuevamente -sin querer queriendo- Belinda roba cámara en concierto de Christian Nodal, su prometido, quien también está en boca de todos por los coqueteos de Caeli.

Resulta que la noche de ayer, Christian Nodal ofreció un concierto en Valle de Guadalupe, en Baja California, donde su novia lo observaba desde un costado del escenario.

Aunque se colocó una manta negra frente a la mesa donde se encontraba Belinda, ésta se encontraba “accidentalmente” mal posicionada por lo que la gente cercana al escenario pudo verla en todo momento.

Por lo que varios de sus fans no dudaron en sacar sus celulares y grabar un video para delatar su presencia, material audiovisual que fue retomado por la cuenta de Instagram de “Chicapicosa2″.

Las reacciones no se hicieron esperar: “Qué felicidad siento de ver a Belinda siempre acompañando a su amado Nodal”, “Que viva el amor de esta parejita”, “Me encanta ver como se apoyan el uno al otro a pesar de tanto ataque que reciben”

“La extrañamos mucho cuando no existe a los conciertos”, “Tómame una foto como que no me doy cuenta”, “Hacen hermosa pareja y se ve que su amor es real”, se lee entre comentarios.

Belinda y Christian Nodal (Agencia México)

Acusan a Christian Nodal de ser parte de ecocidio

Este concierto de Christian Nodal generó una ola de críticas al punto que el cantante fue acusado de ser parte de ecocidio debido a que fueron destruídas 16 hectáreas del Valle de Guadalupe, de Baja California.

De acuerdo con José Julio Santibáñez, se realizó una poda sin autorización en suelo agrícola y de conservación para que Christian Nodal ofreciera un par de conciertos en lo que asistieron 7 mil personas.

Por ello, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, clausuró el Foro APM, ubicado en la carretera El Tigre-San Antonio de las Minas, en el Valle de Guadalupe.

Terreno que pertenece a la empresa APM Producciones cuyos dueños son Ángel Martín Peña Lucero y Pedro Alejandro Montejo Peterson, presidente de la asociación de maquiladoras Index Zona Costa.

Maquiladora que también pagará las consecuencias pues tanto la empresa APM como la empresa que podó están en dialogo con Semarnat.