¿Por qué Christian Nodal no se ha casado con Belinda? Esto es lo que dijo

Tras rumores de separación, Belinda y Christian Nodal se han mostrado más unidos que nunca, Incluso la actriz fue la directora del video de “La Sinvergüenza”.

Aunque cada vez se notan más enamorados, Christian Nodal reveló que tiene fuertes motivos por los cuáles aún no se casa con Belinda y van más allá de sus compromisos laborales.

Tras rumores que aseguran que ya se casó con Belinda, Christian Nodal reveló que es lo que más desea, pero por el momento no lo ha hecho.

“Ojalá estuviera casado ahorita, yo me muero por casarme con mi amor, pero todavía no”

Christian Nodal reveló que para casarse con Belinda debe de estar preparado emocionalmente.

Durante su entrevista Christian Nodal lamentó que Belinda no pudo acompañarlo a sus conciertos, aunque dejó en claro que se encuentran muy enamorados.

En el video Christian Nodal adelantó que su novia se encuentra en reuniones para poder lanzar nueva música pronto.

“A veces no puede acompañarme, ahorita está en su junta con sus personas de prensa, porque ya va a empezar a sacar música, entonces no pudo acompañarme, pero siempre que se puede estamos juntos”

Christian Nodal destacó que trabajar con Belinda es lo más bonito que le ha pasado y puntualizó que la actriz es muy profesional.

“Es lo más bonito que me ha pasado, yo he trabajado con muchos directores y obviamente siempre he tenido buena química, por algo trabajo con esos directores, pero la química que tengo con el amor de mi vida (…) es una persona bastante talentosa, si sabe lo que está haciendo”

Christian Nodal