Christian Nodal y Belinda no se han casado todavía. Así lo confirmó el propio intérprete de ‘Botella tras botella’, ante los rumores de que ya había celebrado su boda.

Las especulaciones se desataron, luego que Belinda fuera captada usando un supuesto anillo de bodas en el mismo dedo donde lucía su costosa argolla de compromiso.

Christian Nodal: “Me muero por casarme con mi amor, pero todavía no”

En entrevista para ‘Ventaneando’, Christian Nodal respondió sin rodeos cuando le preguntaron si ya está casado con Belinda:

“¡Ojalá!, ojalá estuviera casado ahorita, ya me muero por casarme con mi amor, pero todavía no. No nada más es la agenda, yo creo que es una preparación y hay que tener un estado emocional y todo, o sea son muchas cosas, no solo una cosa” Christian Nodal

Mientras terminan los preparativos de su boda, Christian Nodal y Belinda se han enfocado en sus carreras y en hacer colaboraciones juntos.

Al respecto, el cantante de regional mexicano habló sobre el trabajo de Belinda como directora de ‘La sinvergüenza’, el videoclip de su más reciente sencillo.

Christian Nodal destacó que la química que tiene con su futura esposa influyó mucho en que el video haya sido un producto tan satisfactorio para él:

“Estoy muy emocionado porque estamos estrenando sencillo, ‘La sinvergüenza’ junto a la MS, ella fue la directora, es lo más bonito que me ha pasado. ¿Sabes?, yo he trabajado con muchos directores y obviamente siempre he tenido buena química, pero la química que tengo con el amor de mi vida, ahí sí, o sea, aparte que especial, se separa porque es una persona bastante talentosa, sí sabe lo que está haciendo”. Christian Nodal

Belinda se prepara para lanzar nueva música, revela Christian Nodal

Desde que se hicieron novios, Christian Nodal y Belinda suelen estar juntos en sus conciertos y demás compromisos de trabajo.

Fue por eso que la ausencia de Belinda en la presentación que ofreció su prometido en Saltillo, Coahuila fue muy notoria.

Nodal explicó las poderosas razones detrás de esta situación, revelando que Belinda ya prepara nuevos proyectos musicales:

“Ahorita está en su junta con Danna y Ale, que son sus personas de prensa porque ya va a firmar con un manager, ya va a empezar a sacar música, entonces no pudo acompañarme, pero siempre que se puede estamos juntos” Christian Nodal

Christian Nodal reconoce que es un hombre celoso

El cantate también habló sobre su aparición en los premios Billboard, donde supuestamente pasó un coraje al escuchar a un reportero halagando a Belinda.

Christian Nodal negó que eso haya sucedido, aunque reconoció que sí es un hombre celoso:

“Yo soy celoso, pero normal, o sea, cuando hay que ser celoso con cosas obvias, pero de alguien más, o sea, para mí es la mujer más bella que existe y siempre la van a admirar por su belleza, entonces yo no tengo ningún problema con eso” Christian Nodal

Finalmente, Nodal explicó que su ausencia de las redes sociales durante casi un año se debió a que necesitaba un “break” tras el escándalo que ha provocado su noviazgo con Belinda.

“Quiero que sepan que me tomé un break, duré como 10 meses, si se dan cuenta yo antes estaba posteando todo y así, pero mi vida personal se mezcló demasiado con mi vida de artista y fue como muy duro, porque hay comentarios muy fuertes y feos, y esa energía yo no estaba acostumbrado” Christian Nodal

Nodal dijo que ahora intenta ver el lado positivo de las cosas y por eso se animó a dar una entrevista, aunque dejó claro que no lo hará cada que le pidan desmentir algo: