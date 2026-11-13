Belinda usa polémica frase de la serie “Mentiras” tras rumores de una enemistad de Renata Notni por supuesto romance con Gonzalo Hevia Baillères.

El presunto romance entre Renata Notni y Gonzalo Hevia Baillères desató críticas contra la actriz, ya que es amiga de Belinda y quien es expareja del empresario.

Belinda usa frase de “Mentiras” en medio de la polémica con Renata Notni

Un club de fans de Belinda compartió un clip de la serie “Mentiras”, en el cual ‘Daniela’ lanza la frase: “Ay sí, sí, la monja. Soy monja. Las moscas muertas siempre son las peores”.

Llamó la atención que Belinda comentó el video con una afirmación: “Así es”, por lo que sus fans creen que lanzó una indirecta a Renata Notni.

El escándalo inició cuando Renata Notni fue captada de compras con Gonzalo Hevia Baillères en Los Ángeles, lo cual generó especulaciones sobre un romance.

Belinda habla de las "moscas muertas" y aseguran que habla de Natalia Notni (Instagram/@belinda.honeyy)

Horas después, Belinda compartió una historia en Instagram donde colocó “Unfollow a las amistades falsas”.

Los ‘belifans’ no tardaron en confirmar que Belinda había dejado de seguir a Renata Notni, con quien había trabajado en el pasado y supuestamente eran amigas.

La escotada final de Belinda contra Renata Notni fue su comentario en el video “Mentiras”, donde su personaje lanza una frase sobre la hipocresía de las personas que fingen ser pasivas.

Fans de Belinda augura que la relación de Renata Notni va a fracasar

Las fotos de Renata Notni con Gonzalo Hevia Baillères provocaron que los fans de Belinda la llenaran de críticas en sus redes sociales.

Renata Notni no ha hablado de su supuesta relación con el empresario y has seguido con sus videos publicitarios.

Mientras tanto, los fans de Belinda continúan dejándole mensajes y le auguran que su relación con Gonzalo Hevia Baillères no va a prosperar.

Hasta el momento, Renata Notni no ha confirmado su relación con Gonzalo Hevia Baillères, pero los fans de Belinda no han dejado de criticarla.