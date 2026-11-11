Renata Notni está siendo duramente criticada por el fandom de Belinda a causa de su supuesto romance con Gonzalo Hevia Baillères.

La revista People compartió varias fotos de Renata Notni de la mano con Gonzalo Hevia Baillères, supuesto exnovio de Belinda. La cantante reaccionó en Instagram con la frase: “Unfollow a las amistades falsas”.

Los Belifans no tardaron en responder, ya que aseguran que Renata Notni sí era amiga de Belinda y ambas actrices dejaron de seguirse en redes sociales.

Belinda reacciona al romance entre Renata Notni y Gonzalo Hevia Baillères (Captura de pantalla)

Renata Notni recibe críticas del fandom de Belinda por salir con Gonzalo Hevia Baillères

Tras el presunto reclamo de Belinda a Renata Notni, su fandom comenzó a comentar las fotos de la actriz en Instagram, donde la criticaban por ser “una mala amiga”.

“¿Cómo que salir con el ex de tu amiga? Mal, eso no se hace”, “Una amiga así, mejor nada” y “Chapulina”, fueron algunos de los reclamos a Renata Notni.

Los fans reclamaron que Renata Notni era amiga de Belinda y eso no la detuvo para supuestamente mantener una relación con Gonzalo Hevia Baillères.

Los ánimos en redes sociales se avivaron con la historia de Instagram de Belinda, donde acusaba de tener una amistad falsa y de fondo colocó la canción “Ese hombre no se toca” de Rocío Banquells.

Incluso, los fans de Belinda le recordaron a Renata Notni que la canción “Heterocromía” explicaba por qué Gonzalo Hevia Baillères no era una buena pareja.

¿Renata Notni y Gonzalo Hevia Baillères son novios? (Eduardo Díaz)

¿Renata Notni y Belinda eran amigas? Esto lo comprueba

Belinda y Renata Notni eran amigas, ya que ambas se asociaron para ser imagen de una marca de cosméticos en 2020.

Cuatro años después, Renata Notni y Belinda coincidieron en un desfile; la cantante se cayó en medio del evento y la actriz la estuvo consolando.

Por si esto fuera poco, los fans de Belinda aseguran que Renata Notni le envió un regalo a la cantante meses atrás, lo que confirmaría que mantenían contacto.

Belinda y Renata Notni (Especial )

Tras filtrarse las fotos con Gonzalo Hevia, Belinda y Renata Notni ya no se siguen en redes sociales.