Imanol Landeta confesó que Belinda -de 36 años de edad- fue su ‘crush’ desde que se conocieron de niños.

A pesar de que no coincidieron en proyectos, Imanol Landeta -de 38 años de edad- considera a Belinda una mujer guapa y talentosa.

Imanol Landeta revela que Belinda siempre ha sido su ‘crush’

Imanol Landeta dijo que Belinda es su ‘crush’ e hizo pública su admiración por su gran trayectoria artística.

“Es una mujer guapísima, yo creo que todos estamos enamorados de Belinda”, comentó Imanol Landeta.

La declaración de Imanol Landeta ocurrió durante un encuentro con la prensa, donde confesó que Belinda es una mujer muy guapa.

Imanol Landeta recordó cuando se conocieron de niños, diciendo que desde entonces quedó cautivado por Belinda.

“En esa época, yo la veía y decía ‘qué niña tan bonita’”, expresó con risas nerviosas Imanol Landeta.

A pesar de que Imanol Landeta y Belinda iniciaron su carrera en melodramas juveniles a principios de los 2000, nunca trabajaron juntos.

Por lo que la posibilidad de volver a reencontrarse con Belinda en Mentiras, el musical le parece emocionante a Imanol Landeta.

“Sí estaría padrísimo, una generación que nunca trabajamos juntos, ninguno de los coincidimos”, reveló el actor.

Imanol Landeta reveló la única vez que trabajó a lado de Belinda, fue durante las mañanitas a la Virgen de Guadalupe.

Belinda saltó del escenario para cantar con fan (Agencia México)

¿Imanol Landeta se une a Mentiras: All Stars con Belinda?

Imanol Landeta fue cuestionado sobre su posible participación en el nuevo formato de Mentiras: All Stars con Belinda.

“No lo hemos platicado” expresó el actor y cantante.

Imanol Landeta estaría dispuesto a trabajar con Belinda, luego de que la cantante confirmara su participación en el musical.

Imanol Landeta da funciones en Mentiras, el musical interpretando el personaje de Emmanuel.

Y Belinda estará presentando Mentiras: All Star con Mariana Treviño en CDMX en octubre 2025, en el escenario del Centro Cultural Teatro 1.