Bad Bunny y el papa León XIV sostuvieron una reunión privada en el estadio Santiago Bernabéu aprovechando la coincidencia de sus agendas en Madrid.

El encuentro, confirmado por la periodista Valentina Alazraki y por la oficina de prensa de la Santa Sede, se realizó a puerta cerrada y aún no cuenta con fotografía pública.

El artista puertorriqueño acudió acompañado de familiares, mientras cumple con su gira de conciertos en España, y el Papa León XIV desarrollaba reuniones con autoridades locales.

Bad Bunny y el Papa León XIV se reúnen en el Santiago Bernabéu

El cantante Bad Bunny realizó una gira de conciertos en Madrid que coincidieron con la presencia del pontífice, por lo que se comenzó a especular sobre una reunión entre las destacadas personalidades.

Ante ello, la periodista Valentina Alazraki confirmó que el encuentro sí sucedió en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, fue un hecho realizado a puerta cerrada y aún sin foto pública.

Según la información, Bad Bunny asistió al Santiago Bernabéu en Madrid, sitio donde el Papa León XIV iba a desarrollar su agenda que incluía al presidente de España, parlamento español, entre otras reuniones.

Por otra parte, el cantante ha permanecido desde el 30 de mayo del 2026 en Madrid y se retirará hasta el 15 de junio, debido a los conciertos de su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

Bad Bunny, cantante. (Andre Penner/AP / AP Photo/Andre Penner)

Asimismo, se sabe que a la reunión con el Papa León XIV acudió Bad Bunny con algunos de sus familiares.

Encuentro de Bad Bunny con el Papa León XIV podría no tener foto pública

Se dice que Bad Bunny y el Papa León XIV se reunieron en el Santiago Bernabéu debido a su coincidencia en Madrid. Sin embargo, ya se dice que no habrá foto pública del momento.

Aunque Matteo Bruni, director de la oficina de prensa de la Santa Sede, confirmó la reunión, pero anteló que no se haría pública la fotografía de la reunión.

Por otra parte, desde medios locales se ha dicho que sí se tomó fotografías de las personalidades, pero se está meditando el momento idóneo para hacer público el retrato.