Mariana Grimaldi denunció en redes sociales al equipo de Bad Bunny por las condiciones que le pusieron para poder acceder a La Casita.

Bad Bunny se encuentra en la CDMX para ofrecer una serie de conciertos en el Estadio GNP Seguros como parte de su gira “DeBí TiRAR MáS FOToS World Tour”.

Esta fue la polémica condición que le dieron a Mariana Grimaldi para ser parte de La Casita de Bad Bunny

A solo unos días de haber iniciado su gira en la CDMX, La Casita de Bad Bunny está en la polémica luego de que la influencer mexicana Mariana Grimaldi exhibió las condiciones que le dieron para estar ahí.

Mariana Grimaldi, conocida en redes sociales como La Niña Fresa, relató a TVNotas que gestionó con el equipo de Bad Bunny la posibilidad de ingresar a La Casita, sin imaginar su respuesta.

Y es que de acuerdo con Mariana Grimaldi la persona encargada de otorgar los accesos y que presuntamente está vinculada al equipo de Bad Bunny le pidió enviar fotografías de carácter sexual como llave de acceso a La Casita .

Mariana Grimaldi relató que esa fue la condición que le dio para tramitar su entrada a La Casita de Bad Bunny y poder compartir escenario con el cantante.

Según el relato de la influencer, la condición de mandar fotos íntimas era para ver si cubría “el perfil” para estar en La Casita de Bad Bunny .

La influencer mexicana rechazó de manera inmediata la propuesta y dejó en claro que jamás se prestaría a algo así, pero la persona siguió insistiendo.

Ante esta insistencia, Mariana Grimaldi fue más tajante al negarse a la petición de esta persona y de esta manera cortó comunicación y desistió de su intención de ser parte de La Casita.

Mariana Grimaldi reconoció que quería “mejorar” el lugar en el que disfrutaría el concierto, pues ya tenía los boletos para el 11 de diciembre, pero no imaginó que el querer ser parte de La Casita se tornaría en algo turbio e incómodo.

Hasta el momento el entorno de Bad Bunny no se ha expresado al respecto de la denuncia de Mariana Grimaldi.

¿Cuál es la importancia de La Casita de Bad Bunny en sus conciertos?

La denuncia de Mariana Grimaldi de inmediato se viralizó en las redes sociales, pero se desconoce si la influencer emprenderá alguna acción adicional.

Mariana Grimaldi aseguró que su intención al compartir lo ocurrido es que no se normalicen este tipo de situaciones que no deberían de ocurrir en ninguna circunstancia.

Desde antes que llegará a la CDMX, La Casita de Bad Bunny generó una ola de reacciones entre quienes estaban de acuerdo que fuera parte de los conciertos y entre los que no.

La Casita de Bad Bunny se ha convertido en uno de los atractivos visuales del espectáculo y donde algunas personas pueden entrar para estar más cerca del cantante.

A lo largo de su gira actores, cantantes e influencers han sido incluidos en La Casita de Bad Bunny.

Se trata de una plataforma complementaria al escenario principal, desde la cual Bad Bunny interpreta parte del repertorio y ofrece una experiencia inmersiva para los asistentes.