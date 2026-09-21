Aylín Mujica revela la causa de muerte de Mauro Menéndez tras la autopsia; el hijo de la actriz murió el pasado 16 de julio de 2026.

El hijo de Aylín Mujica murió a los 30 años de edad en Barbados por fallas en múltiples órganos tras padecer neumonía.

Aylín Mujica comparte los resultados de la autopsia de su hijo Mauro Menéndez

Mauro Menéndez murió en Barbados y le realizaron una autopsia que determinó que murió de un deterioro pulmonar el cual se agravó durante su viaje, debido a las condiciones de presión atmosférica dentro de la cabina.

Aylín Mujica confirmó que su hijo murió por una falla en múltiples órganos, producto de la neumonía: “Tenía un coágulo en el pulmón porque agarró un avión y esa altura le provocó más problemas a otros órganos”.

El cuerpo de Mauro Menéndez fue cremado y sus cenizas serán depositadas en el cementerio Submarino Neptuno, ubicado en un complejo de Florida.

Aylín Mujica junto a su hijo Mauro (@aylinmujic / Instagram)

La actriz narra que Mauro Menéndez era aficionado a la fauna marina y elementos ornamentales, por lo que sus cenizas descansarán en el lugar.

Mauro Menéndez colapsó mientras estaba al aire libre en Barbados, mientras convivía con sus amigos.

Informes médicos confirmaron que la muerte de Mauro Menéndez ocurrió tras padecer una infección respiratoria que derivó en complicaciones cardiovasculares súbitas.

Mauro Menéndez murió tras no recibir atención médica oportuna

La familia de Mauro Menénedez le pidieron que no viajara debido a que estaba enfermo, pero él tomó la decisión de acudir a Barbados.

El hijo de Aylín Mujica estaba en la playa cuando comenzó a presentar malestares; previo a acudir al hospital presentó crisis convulsivas repetidas.

Servicios médicos locales se demoraron en atender a Mauro Menéndez y esto derivó en anoxia, falta parcial o total de oxígeno.

Esto afectó la función cerebral y vascular del hijo de Aylín Mujica; médicos aplicaron reanimación cardiopulmonar en múltiples ocasiones para intentar estabilizar a Mauro Menéndez, pero no lograron revertir el fallo multiorgánico.