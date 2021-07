Avión en el que viajaba Raquel Bigorra experimenta fallas mecánicas

Momentos de terror vivió Raquel Bigorra cuando se enteró que el avión en el que viajaba comenzó a experimentar fallas mecánicas por lo que tuvo que hacer un aterrizaje forzoso.

El incidente ocurrió el pasado 18 de julio, día en que Raquel Bigorra viajaba a Cancún para presentarse junto a La Sonora Dinamita de Lucho Argaín.

En declaraciones para la revista TV Notas, la rival de Niurka explicó que aunque no viajaba con su familia iba acompañada de Charly, el vocalista de la agrupación, por lo que ambos se apoyaron en aquel momento crítico.

“Las azafatas caminaban rápido, despertaban a la gente y pedían que nos pusiéramos salvavidas”, recuerda la también actriz cubana nacionalizada mexicana.

Confiesa haber pensado por un momento que todo era un simulacro pero estaba tan bien hecho que notó que se trataba de una acción real.

Una azafata se lo confirmó cuando les informó que la computadora del avión estaba experimentando fallas por lo que debían realizar un aterrizaje forzoso.

Aunque el piloto intentó calmar a los pasajeros asegurándoles que todo estaría bien y que estaban preparados para ese tipo de situaciones, el miedo no cedió.

“Empecé a llorar en silencio, nomas no me salían las lágrimas”, recuerda Raquel Bigorra y asegura haber visto a mucha gente rezando.

Raquel Bigorra creyó que moriría

Aquel momento le pareció eterno a Raquel Bigorra. A su mente llegaban muchas preguntas y entonces recordó que una noche antes su hija le pidió que no viajara.

“Rafaella me decía llorando que no me fuera”, cuenta y asegura que su hija intuía que algo iba a pasar. “¿Por qué no le hice caso?”, lamenta.

Inexplicablemente pensó que moriría sobre todo porque su acompañante le hizo saber que le enviaría un mensaje de texto a su esposa indicándole como iba vestido.

“Le voy a enviar un mensaje a mi esposa para avisarle qué ropa traigo y en qué asiento vengo para que me encuentren”, escuchó y esas palabras le hicieron sentir frío.

Imitó a su compañero, le envió un mensaje de su esposo y a su hija, incluso se despidió. Afortunadamente todo quedó en un susto. En una experiencia más que hoy comparte con sus amigos y sus seguidores.