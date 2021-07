Raquel Bigorra le responde a Niurka: “Yo no hago caso de lo que dice”

En una reciente entrevista Niurka se negó a hablar sobre Raquel Bigorra pues aseguró que su opinión es muy valiosa para gastarlo con una mujer “traicionera, mentirosa e ingrata”.

Durante una llamada telefónica con el programa ‘ De Primera Mano ’, Raquel Bigorra fue cuestionada sobre las declaraciones de Niurka.

Raquel Bigorra señaló que no le afectan sus comentarios ya que conoce que es Niurka y que ella así se expresa de varias personas y que es su personalidad.

Niurka Marcos (Tomada de video)

Raquel Bigorra asegura que no toma en cuenta los comentarios en su contra de Niurka

En el video Gustavo Adolfo Infante le cuestionó a Raquel Bigorra sobre las declaraciones que hizo Niurka en su contra.

Raquel Bigorra destacó que ella no se siente agravada de los comentarios hechos por Niurka, ya que no es de la única persona de la que ha hablado mal.

“Yo no me ofendo, es parte de su forma de pensar, a cada rato veo que dice cosas, no solo de mi” Raquel Bigorra

Luego de que los conductores le recordaron las palabras con las que se refirió a ella, Raquel Bigorra bromeó con la situación y destacó que le deberían de poner la canción de Paquita la del Barrio cuando hable de ella.

“¿No me dijo rata inmunda? No me lo puedo tomar a pecho porque es Niurka, es parte de ella. Nos conocemos, nunca he tenido ningún problema con ella, pero me pasó cuando me embaracé hizo algunos cometarios” Raquel Bigorra

Lalo Carrillo le cuestionó si el enojo de Niurka venía de cuando ella escribía una columna y ahí criticó a la vedette.

En ese momento Raquel Bigorra recordó que no es un tema nuevo ya que desde que se encontraba embarazada, Niurka había hecho unos comentarios sobre ella.

“En esa ocasión escribí en mi columna que ella estuvo en un programa y que efectivamente ella se había retirado de este, pero no conté los detalles. Prefiero guardarme la mitad de las cosas y nunca conté cómo fue que abandonó el programa, no mentí. Conté la anécdota de que ya no se presentó” Raquel Bigorra

En el video Raquel Bigorra fue contundente y aseguró que ella no se engancha de los comentarios que pueden surgir en su contra y menos de Niurka.