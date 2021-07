Raquel Bigorra fue una de las celebridades que promocionó al Partido Verde en veda electoral . Sin embargo la conductora aseguró que no le pagaron y que lo realizó porque así le nació.

Pero conductores de ‘Sale el Sol’ arremetieron contra Raquel Bigorra pues aseguraron que nadie le cree eso y que no debería de tratar de engañar a las personas.

Gustavo Adolfo Infante, Alex Kaffie y Joanna Vega-Biestro fueron muy críticos con Raquel Bigorra y le cuestionaron que no se haya pronunciado por Cuba, como lo hizo con la política mexicana.

El primero en arremeter contra ella fue Alex Kaffie, quien al presentar la nota de Raquel Bigorra señaló que no le cae bien y destacó que nadie le cree que no recibió dinero por promocionar al Partido Verde.

"Si hago un poquito de cara hosca es porque de esta persona que voy a hablar no me cae bien, pero Raquel Bigorra niega que recibió dinero junto a los demás vende patrias que promocionaron el partido en plena veda electoral, ¿le crees o no le crees? Obviamente niega que hubo varo, pero ¿tú crees eso? ¿Por Favor!"

Alex Kaffie

Alex Kaffie