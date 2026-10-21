César Bono reapareció en el teatro tras rumores sobre haber perdido un ojo. El actor celebró su cumpleaños 76 con los asistentes a la obra Defendiendo al cavernícola.

Gustavo Adolfo Infante compartió que César Bono había perdido el ojo tras una cirugía por un tumor, la información fue desmentida por sus hijos y el actor acudió a trabajar al teatro en medio del escándalo.

César Bono confirmó que se encuentra bien, trabajando y que su ojo no fue extirpado; también envió un audio al conductor para expresar que entendía el error y lo disculpaba.

César Bono reaparece en el teatro tras rumores sobre su ojo

César Bono explicó que se sometió a una cirugía para que le retiraran un quiste del párpado, pero negó que haya perdido el ojo como se difundió.

El actor continuó sus actividades labores y dio función en el teatro Libanéses el lunes 19 de agosto, fecha que coincidía con su cumpleaños.

César Bono reaparece en el teatro tras rumor sobre su ojo (Instagram/@defendiendoalcavernicola)

Apareció en el escenario con un bastón y lentes de sol; al finalizar la función, el público le aplaudió de pie y allegados a César Bono le llevaron un pastel de cumpleaños.

El público le cantó las mañanitas a César Bono, mientras él agradeció el gesto.

César Bono envía mensaje a Gustavo Adolfo Infante tras rumor

Gustavo Adolfo Infante compartió el pasado 19 de octubre que César Bono había perdido el ojo izquierdo tras una cirugía por un supuesto tumor.

César Bono y su familia desmintieron esta noticia, pues mencionaron que solo había tenido una cirugía menor para retirarle un quiste.

El conductor mencionó que esta información le había llegado del productor Enrique Gou, situación por la que los hijos de César Bono le hablaron enojados para desmentirlo.

Posteriormente, César Bono le envió un audio donde expresó que disculpaba a Gustavo Adolfo Infante por su error y confirmó que seguirá trabajando en el teatro.

César Bono pidió que esta equivocación no se convirtiera en un problema: “Perdono tus errores”.

Todos cometemos errores. No perdí el ojo, me operaron un párpado, me voy recuperando rápidamente, ayer di una función en el teatro como todos los lunes. César Bono