La Noche del Demonio: Están entre nosotros marca la sexta entrega de una de las sagas de terror modernas más queridas por el público, la cual a su vez busca renovarse sin hacer a un lado su esencia.

Pues La Noche del Demonio: Están entre nosotros deja del lado el drama familiar de las anteriores entregas, para sumergirse más en el “origen del mal”, con resultados medianamente afortunados.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

La Noche del Demonio: Están entre nosotros se renueva en todo sentido La Noche del Demonio: Están entre nosotros busca avanzar en su trama sin olvidar su origen El elenco de La Noche del Demonio: Están entre nosotros cumple muy bien La Noche del Demonio: Están entre nosotros tiene un muy buen villano La Noche del Demonio: Están entre nosotros no da tanto miedo pero entretiene

La Noche del Demonio: Están entre nosotros se renueva en todo sentido

La Noche del Demonio: Están entre nosotros se renueva en todo sentido, no solo es un cambio de trama o personajes.

En esta ocasión, la silla de director cambia de manos de manera significativa. Patrick Wilson cede el mando al cineasta Jacob Chase, reconocido por dirigir la película de terror de 2020, Come Play.

Chase no solo asume la dirección, sino que también es responsable de escribir el guion junto a David Leslie Johnson-McGoldrick. Este cambio plantea una perspectiva fresca para explorar los rincones oscuros de este universo.

Aportando una visión fresca a una saga que lleva más de 10 años vigente, pero que poco a poco se estaba quedando en el ostracismo, al no salir de la misma dinámica de la familia Lambert y Elise Rainer.

La Noche del Demonio: Están entre nosotros (Sony)

La Noche del Demonio: Están entre nosotros busca avanzar en su trama sin olvidar su origen

Dados los cambios mencionados, La Noche del Demonio: Están entre nosotros busca avanzar en su trama sin olvidar su origen, dando una historia que toma muy bien los elementos icónicos.

La historia se centra en Gemma, una madre soltera que descubre que sus pesadillas recurrentes son en realidad el despertar de un poder para viajar al plano astral.

Desafortunadamente para Gemma y su pequeña hija, esta habilidad tiene un costo espantoso; sus viajes permiten que peligrosos demonios la sigan de regreso al mundo real.

Sin embargo, detrás de esto también hay una conspiración, pues el Más Allá no parece ser lo que muchos creíamos hasta este momento.

Así, la película nos da algo más que simplemente una nueva maldición, sino todo un entramado complejo que le da sentido tanto a la franquicia, como a la película.

La Noche del Demonio: Están entre nosotros (Sony)

El elenco de La Noche del Demonio: Están entre nosotros cumple muy bien

Un miedo de los fans es que los nuevos personajes no fueran tan memorables como los originales; en ese aspecto, el elenco de La Noche del Demonio: Están entre nosotros cumple muy bien, sin ser espectaculares.

Amelia Eve como Gemma, logra llevar el papel protagónico sin depender del resto del elenco y de los personajes consolidados; transmite muy bien la vulnerabilidad y preocupación acerca de su extraño don.

Mientras que Maisie Richardson-Sellers como Clare, sirve como un perfecto soporte para Gemma, al ser una espiritista encargada de luchar y descifrar la conspiración alrededor del Más Allá.

Finalmente, la incansable Lin Shaye como Elise Rainer sigue siendo el eje de toda la franquicia, ahora en un papel más de mentora y “mujer sabia” que en anteriores entregas.

La Noche del Demonio: Están entre nosotros (Sony)

La Noche del Demonio: Están entre nosotros tiene un muy buen villano

En una época donde el entretenimiento no se arriesga a personificar al mal en sí mismo, es de agradecer que La Noche del Demonio: Están entre nosotros tiene un muy buen villano.

Estamos hablando de un demonio llamado Cyrus, interpretado por el actor Sam Spruell, quien dota al personaje de un carisma único.

A diferencia de los seres espectrales de entregas anteriores, Cyrus destaca por tener una presencia sumamente imponente y una personalidad manipuladora.

Siendo un personaje astuto con un humor negro elegante y una presencia que recuerda a los villanos clásicos del cine de terror, cuyo peligro residía en su personalidad e imponencia, no tanto en su capacidad física o arrebatos sangrientos.

La Noche del Demonio: Están entre nosotros (Sony)

La Noche del Demonio: Están entre nosotros no da tanto miedo pero entretiene

Para bien o para mal, La Noche del Demonio: Están entre nosotros no da tanto miedo pero entretiene, pues no evita caer en los clichés clásicos del cine de terror comercial actual.

Estamos hablando de los clásicos jump scares, escenas cargadas de violencia, y que las protagonistas se vean envueltas en peligro debido a malas decisiones, más que por otra cosa.

Además, está el hecho de que tiene una clasificación para adolescentes, por lo cual ciertos temas están rebajados y aunque se explota la violencia, en ocasiones esta se siente más caricaturizada que gráfica.

Aún así, todo esto no te saca de la película, haciendo que sea un espectáculo divertido, si no esperas nada más complejo.

La Noche del Demonio: Están entre nosotros (Sony)

¿Vale la pena La Noche del Demonio: Están entre nosotros?

La Noche del Demonio: Están entre nosotros se presenta como un ambicioso intento por expandir las fronteras de la franquicia.

Esto mediante la combinación de personajes icónicos como Elise Rainier, un villano carismático y la dirección de Jacob Chase; siendo La Noche del Demonio: Están entre nosotros un buen intento de renovación.

No lo logra del todo, debido a anclarse a los cánones del cine de terror convencional, algo que en este momento ya ha sido superado por varias películas estrenadas recientemente.

Aunque si lo que quieres es ver a Elise luchando contra los demonios una vez más, entonces la película te entrega todo lo que podrías esperar de esta saga.