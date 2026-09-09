Gala Montes abandonó La Casa de los Famosos 2026 apenas 48 horas después de ingresar como nueva habitante durante la séptima semana.

La actriz entró el domingo 6 de septiembre tras la eliminación de Flor Vigna, pero decidió terminar su participación durante la tarde del martes.

La salida de Gala Montes rápidamente generó reacciones en redes sociales, donde usuarios retomaron momentos de su breve estancia para crear memes, bromas y comentarios sobre el episodio.

Memes sobre Gala Montes (Captura de pantalla)

Memes sobre Gala Montes se viralizan tras su salida de La Casa de los Famosos 2026

La producción confirmó que Montes decidió abandonar voluntariamente la competencia, mientras “La Jefa” comunicó la noticia al resto de los habitantes reunidos.

Uno de los momentos más retomados ocurrió cuando Gala dijo que iría rápidamente al Oxxo, comentario que usuarios relacionaron con su posterior salida.

Memes sobre Gala Montes (Captura de pantalla)

La frase generó bromas sobre un supuesto viaje sin regreso, convirtiéndose en uno de los recursos utilizados para ironizar sobre las pocas horas que permaneció dentro.

Otro tema que alimentó los memes fue la desaparición de paquetes de jamón en la cocina, situación que los habitantes comentaron durante la mañana.

Yahir había utilizado previamente el apodo “Gasolina” para referirse a Montes, una expresión que también fue retomada por usuarios entre las reacciones digitales.

El comportamiento de la actriz durante sus primeras horas también provocó comentarios, especialmente después de que algunos videos y escenas circularan ampliamente en redes sociales.

Con su salida, Gala Montes se convirtió en la cuarta baja de la temporada que no ocurrió mediante una eliminación directa del público o votación tradicional.

Memes sobre Gala Montes (Captura de pantalla)

Memes sobre Gala Montes (Captura de pantalla)

Memes sobre Gala Montes (Captura de pantalla)

Memes sobre Gala Montes (Captura de pantalla)