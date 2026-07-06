Armando Gómez retó a Karina Yapor para que muestre pruebas de las presuntas amenazas que ha recibido tras la denuncia contra Gloria Trevi.

Karina Yapor reveló a inicios de junio de 2026 que acudió a aun audiencia en Estados Unidos por la denuncia contra Gloria Trevi, María Raquenel y Sergio Andrade por abuso, explotación y corrupción de menores.

La periodista también compartió un comunicado donde aseguró que Armando Gómez, esposo de Gloria Trevi, la insultó y descalificó en persona, así como en medios.

Armando Gómez exige pruebas a Karina Yapor sobre supuestas amenazas

En un encuentro con los medios, Armando Gómez fue cuestionado sobre los supuestas amenazas a Karina Yapor el día que fue la audiencia contra Gloria Trevi.

Armando Gómez reaccionó molesto y pidió a Karina Yapor mostrar pruebas de las supuestas amenazas.

“Hablan, hablan y dicen, que lo demuestre y que lo saque donde yo lo dije. Son unas mentirosas” Karina Yapor

¡Esposo de Gloria Trevi RESPONDE tras presuntas 4M3N4ZAS a Karina Yapor! Armando Gómez EXIGE pruebas de las acusaciones #DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/Vm38S4WpNL — De Primera Mano (@deprimeramano) July 3, 2026

El esposo de Gloria Trevi retó a Karina Yapor a mostrar videos de los supuestos ataques mediáticos en su contra y aseguró que era una “mentirosa”.

Por su parte, Karina Yapor asegura que Armando Gómez y Gloria Trevi la revictimizaron y pide un alto al supuesto acosos y amenazas a las víctimas del conocido como clan Trevi-Andrade.

Karina Yapor acusa a Gloria Trevi de ayudar a Sergio Andrade

El pasado 7 de junio, Karina Yapor compartió un comunicado donde señala a Gloria Trevi se apoyar a Sergio Andrade después de su detención en el 2000.

Karina Yapor menciona que Gloria Trevi buscó tener otro hijo con Sergio Andrade después de confirmarse los casos de abuso y explotación en su contra.

“Es ella quien aún estando en la cárcel buscó tener otro hijo con él. Es ella quien aún después de estar en la cárcel siguió trabajando con él” Karin Yapor

La conductora comentó que Gloria Trevi siguió trabajando con Sergio Andrade y generarando regalías con las canciones que el productor compuso.

Asimismo, Karina Yapor asegura que Gloria Trevi siguen atacando a las sobrevivientes de abuso de Sergio Andrade tras crear una serie y una película donde se habló del caso.