En entrevista con los medios Pee Wee reacciona al preguntarle sobre si está o no casado, así responde el cantante a la controversia con su manager Pepe Rincón.

Tras casi una semana de haberse difundido que Irvin Salinas Martínez, mejor conocido como Pee Wee de 34 años de edad, estaría casado desde hace 3 años con su manager Pepe Rincón de 44 años de edad.

Ahora es el propio Pee Wee quien desmiente los dichos por la revista TV Nota dando la cara y dejando en claro que emprenderá acciones legales en contra de la publicación.

A su paso por el aeropuerto, el cantante Pee Wee respondió sin tapujos a las preguntas de los medios sobre si está o no casado con su manager Pepe Rincón.

A lo que sin más Pee Wee aseguro que “me da muchísima risa”, tanto que no sólo él cantante se ha burlado de lo que se dice, sino también su familia y amigos

“Honestamente desde el martes que se dio a conocer me he reído con mi mamá, mis hermanos, con toda mi familia que realmente me conocen”.

Pee Wee