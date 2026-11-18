Ari Telch vuelve a la polémica tras la denuncia de sus vecinos y anuncia demanda contra una televisora.

Tres vecinos de Ari Telch lo denunciaron por daños a propiedad ajena y amenaza contra dos mujeres de la tercera edad; el actor hace frente a los señalamientos y lanza insultos.

Ari Telch anuncia demanda contra televisora que reveló denuncia en su contra

El programa De Primera Mano de Imagen Televisión reveló la demanda contra Ari Telch, luego de que presuntamente amenazara a dos de sus vecinas y provocara daños en casa de su vecino.

Ari Telch arremetió contra la televisora y Gustavo Adolfo Infante, a quienes señaló de no compartir la información completa sobre el conflicto con sus vecinos.

Ari Telch (Instagram/@telchari)

Al final de presentar su obra “D’mente”, Ari Telch dio su versión de lo ocurrido en su condominio.

El actor asegura que los problemas con su vecino, Fernando Murillo, iniciaron cuando él se negó a que trabajara en sus proyectos de teatro.

Ari Telch dice que su vecinos tiene una “obsesión con el orden” y asegura que nunca le haría daño a los niños residentes de su condominio, como dijo una de sus vecinas.

A su salida del teatro, Ari Telch se negó a hablar con reporteros de Imagen Televisión y aseguró que los va a demandar.

Chinguen a su madre Imagen y todos ustedes los que digan mentiras. Ahí va la demanda contra Imagen. Ari Telch

Ari Telch arremete contra reportera de Imagen Televisión

Un documento compartido por De Primera Mano muestra que la Fiscalía de Morelos otorgó medidas de protección a tres vecinos de Ari Telch.

También se abrieron dos carpetas de investigación contra Ari Telch por amenazas y daños a propiedad ajena.

Ari Telch decidió no hablar del tema con los medios, pero arremetió contra la reportera de Imagen Televisión y Gustavo Adolfo Infante.

El actor buscará demandar a Imagen Televisión y Gustavo Adolfo Infante por dar espacio a sus vecinas, así como la denuncia que existe en su contra.