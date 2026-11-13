Ari Telch es denunciado por presunto hostigamiento a dos vecinas de la tercera edad, así como por daños a una vivienda tras arrojar un camastro desde las alturas.

Tres vecinos de Ari Telch recibieron medidas de protección luego de que denunciaran al actor por daños a propiedad ajena y amenazas.

Ari Telch enfrenta una denuncia por presunto hostigamiento a sus vecinos

Fernando Murillo, vecino de Ari Telch de un condominio en Cuernavaca, denunció legal y públicamente al actor por dañar su casa y lanzar amenazas a sus vecinas.

El jueves 12 de noviembre, Fernando Murillo y dos vecinas de Ari Telch denunciaron ante la Fiscalía de Morelos a Ari Telch por hostigarlos, insultarlos y dañar su propiedad.

Ari Telch (Instagram/@telchar)

El vecino de Ari Telch reveló a De Primera Mano que el actor arrojó un camastro desde su azotea hacia la casa de de uno de sus vecinos, provocando daños.

Además, señalan a Ari Telch de amedrentar a dos de sus vecinas, mujeres de la tercera edad, quienes ya no han querido salir de sus casas por culpa del actor.

La denuncia contra Ari Telch otorgó medidas de protección a sus vecinos y habrá vigilancia en la zona por 30 días.

Ari Telch será investigado por daños a propiedad privada y amenazas

La Fiscalía de Morelos abrió dos carpetas de investigación contra Ari Telch por daños a propiedad ajena y por presuntas amenazas a dos mujeres de la tercera edad.

Un audio revela que Ari Telch aceptó que arrojó un camastro desde su azotea a la casa de su vecino e incluso se nombra “delincuente”.

Un psicólogo de la Fiscalía de Morelos determinará si las vecinas de Ari Telch sufrieron daño emocional por las amenazas del actor.

Los vecinos de Ari Telch mencionan que suele hacer escándalos durante la madrugada e irrumpir en las reuniones de sus vecinos.