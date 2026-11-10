La noche del lunes, Ari Telch arribó el escenario del Teatro Xola Julio Prieto, para presentar su monólogo D’Mente.

Su regreso, marcado por la confusión y la curiosidad del público, fue celebrado por lo alto una vez que se comprobó que el actor se encuentra bien pese a lo narrado por el propio en una preocupante publicación que un día antes realizó en Facebook.

Mediante la red social, Ari Telch -de 64 años- aseguró haber sido secuestrado por una mujer cuyo rostro dio a conocer, pero identidad dijo desconocer.

Ari Telch reaparece tras preocupante publicación (agencia méxico)

Ari Telch reaparece con D’Mente tras alarmar a sus seguidores en Facebook

Una vez más, Ari Telch usó sus redes sociales para publicar imágenes de la penúltima función de D’Mente, puesta en escena que pondrá fin a su temporada, el próximo 16 de noviembre.

El actor cumplió con su compromiso, ejecutó su interpretación con normalidad. La audiencia, atrapada en el monólogo que se les narraba, observaba y se preguntaba si antes de bajarse el telón se hablaría de los acontecimientos recientes alrededor del comportamiento del protagonista.

Sin embargo, no fue así. Al término de la puesta en escena no hubo explicación alguna sobre la alarmante publicación.

Ari Telch reaparece tras preocupante publicación (Agencia México)

Incluso, hace unos momentos, Ari Telch publicó en redes sociales la imagen de una pavo real para dar los buenos días.

Ari Telch actúa normal tras alarmante publicación (Ari Telch / Facebook)

La pregunta continúa en el aire: ¿Ari Telch realmente necesitaba ayuda o atravesaba por una crisis clínica?

En 2002, tras sufrir una crisis en Brasil, Ari Telch fue diagnosticado con trastorno bipolar tipo II, el cual se caracteriza un patrón de oscilaciones del estado de ánimo que alterna entre episodios depresivos mayores y episodios hipomaníacos.

Su condición lo hizo reflexionar sobre la poca información que existe de este padecimiento, darse cuenta de esto lo motivó a llevar su experiencia al teatro, creó D’Mente.

A través del monólogo, el cual ha interpretado por más de ocho años, el actor ofrece un viaje introspectivo por los laberintos de la salud mental, los trastornos psiquiátricos y los prejuicios que aún los acechan.