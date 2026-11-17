Alejandro Marcovich demandará a Sony Music por una presunta retención de regalías de Caifanes; no le pagarían desde hace 30 años.

La salud de Alejandro Marcovich sigue evolucionando tras sufrir un derrame cerebral y ahora prepara una demanda contra Sony, así lo reveló su esposa en Ventaneando.

Alejandro Marcovich prepara demanda contra Sony Music por regalías

Previo a presentar problemas de salud, Alejandro Marcovich preparaba una demanda contra Sony Music por la regalías de varias canciones que compuso durante su estancia en Caifanes.

La defensa de Alejandro Marcovich denuncia que han retenido las regalías del músico de forma ilegal y lleva 30 años solicitando que se pague lo que le corresponde.

Prácticamente son 30 años, la pelea legal inicia con la historia misma de la desintegración del grupo Caifanes, desde ahí inicia, desde las acciones legales que tuvo que interponer Alejandro cuando le hicieron ceder los derechos de Caifanes. Abogado de Alejandro Marcovich

Alejandro Marcovich sale del hospital; Caifanes no lo ha buscado (@alejandro_marcovich / Instagram)

Alejandro Marcovich sí recibe la regalías como compositor e intérprete, ya que estas se las proporciona la Sociedad de Autores y Compositores de México.

Por el momento, Alejandro Marcovich está enfocado en su recuperación, por lo que su esposa, Gabriela Martínez, será la encargada del proceso legal contra Sony Music.

El músico lleva un año planeando la demanda contra la empresa, pero no han revelado si ya iniciaron el proceso en las instancias correspondientes.

Así inició la pelea de Alejandro Marcovich con Sony Music

Sony Music y Alejandro Marcovich terminaron su relación laboral mediante un procedimiento legal en los noventas.

Alejandro Marcovich alega que Sony Music no le ha pagado las regalías por másters de Caifanes durante 30 años.

El abogado menciona que tras terminar el contrato del músico con Sony Music, los derechos patrimoniales de su música debían regresar a él.

Sony Music argumentó que existía un embargo sobre los derechos de este material y por eso estaba reteniendo las regalías del músico.

Hasta el momento, no hay un cálculo sobre la cantidad que Sony Music le debería a Alejandro Marcovich, ya que se deben conocer los ingresos que ha generado su música.

El abogado de Alejandro Marcovich aclara que esta demanda no es contra los integrantes de Caifanes, pero ellos habrían estado al tanto de la pelea legal.