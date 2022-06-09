Ari Telch, medio hermano del científico mexicano desaparecido misteriosamente, Jacobo Grinberg, explotó en contra de las teorías conspirativas que envuelven el suceso.

En una nueva y de las pocas entrevistas que el actor de 59 años ha ofrecido en relación al tema, se mostró molesto con la idea de que su hermano haya sido abducido por extraterrestres .

“No eso no es cierto, goey, ¿ya viste? estás repitiendo un pinche mito, un mito que alguien inventó, que tuvo contacto con los aliens” Ari Telch, hermano de Jacobo Grinberg.

Jacobo Grinberg, científico mexicano (Twitter)

Esto, explica Ari Telch, porque a Jacobo Grinberg no le interesaba saber si existen los OVNIS o no, sino, de ser cierto, cómo llegan, cómo usan el espacio para atravesar de tal estrella a la Tierra y después desaparecer.

Asimismo, dijo que las teorías conspirativas sobre la desaparición del científico mexicano se prestan a que otras personas se cuelguen de su trabajo , el cual elaboró metódicamente al ser un profesional.

“Él era un gran científico y nos dejó un gran legado, pero se está colgando tanta gente con sapos y pendejadas, que yo mejor me alejo” Ari Telch, hermano de Jacobo Grinberg.

Ari Telch (Agencia México)

Por el contrario, Ari Telch cree que la mejor manera de acercarse y honrar el trabajo de Jacobo Grinberg es leyendo los más de 36 libros que dejó publicados, así como ver sus entrevistas.

Lo anterior, porque el científico pasaba más de 5 horas diarias escribiendo y “ era tan avanzado a su época que desgraciadamente hasta ahora, tras casi 27 años desaparecido, se está hablando de sus investigaciones por lo difícil que eran de asimilar”.

Jacobo Grinberg junto a sus hermanos (YouTube)

Jacobo Grinberg, científico mexicano desaparecido (Instagram)

¿Qué pasó con Jacobo Grinberg, según su hermano Ari Telch?

El hermano de Jacobo Grinberg, Ari Telch, tiene sus propios teorías sobre lo que pasó con el científico mexicano desaparecido misteriosamente, pero dice compartirlas con nadie.

El actor aclara que en su momento hubo una investigación policiaca que no resultó en nada , mas que en muchas especulaciones conspirativas.

“Era mi hermano... platicábamos de ciencia, de cosas personales, yo lo acompañaba a la Universidad desde que era niño, me llevaba a los laboratorios y mantuvo viva mi curiosidad. También tuve el gusto de estar en sus maestrías y pláticas” Ari Telch, hermano de Jacobo Grinberg.

Noticia de la desaparición de Jacobo Grinberg (Twitter)

Investigación de Jacobo Grinberg sobre 'Pachita' (Instagram)

Por ello, Ari Telch ha optado por comunicarse a su manera con Jacobo Grinberg cuando lo necesita, en su imaginación, pues dice, mantenían una relación muy bella y aprendió mucho de él.

En este sentido, recuerda cuando el científico mexicano le hablaba de Pachita, pues estaba sorprendido de lo que el humano es capaz de hacer y que todavía no entendemos cómo, como ella, quien realizaba cirugías con un cuchillo de cocina.