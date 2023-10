Aracely Arámbula no está obligada a recoger la pensión pagada por Luis Miguel, dice el abogado de la actriz.

Hace un mes, Aracely Arámbula confirmó que Luis Miguel no convivía con sus hijos y menos pagaba la pensión alimenticia.

En noviembre, Luis Miguel inicia una serie de conciertos en México y el cantante habría pagado 25 millones de pesos por pensión alimenticia para no tener problemas legales.

Pero se sabe que Aracely Arámbula -de 48 años de edad- no quiere el dinero de Luis Miguel y el abogado Guillermo Pous cree saber por qué.

El jueves 26 de octubre, El Universal aseguró que Aracely Arámbula se había quedado sin abogados en el caso contra Luis Miguel por pensión alimenticia.

Supuestamente, los abogados que representaban a Aracely Arámbula notificaron al juez familiar que abandonaría el caso, pues la actriz se negaba a recoger lo pagado por su ex.

Los abogados argumentaron que Aracely Arámbula había incumplido judicialmente en perjuicio de sus hijos, al no aceptar los 25 millones de pesos pagado por Luis Miguel.

Sin embargo, el abogado Guillermo Pous asegura que Aracely Arámbula no está obligada a recibir el dinero y tampoco habría consecuencias legales por no hacerlo.

“No hay ningún desacato, no hay ninguna desobediencia judicial (...) Sin conocer la situación y mucho menos hablar de cantidades, si la señora Aracely Arámbula decide no acudir a un juzgado donde presuntamente se consignó una cantidad”

Guillermo Pous aclara que el monto pagado por Luis Miguel no fue establecido por un juez y la cantidad fue decidida por el cantante.

Luis Miguel pagó 25 millones de pesos como acto de “buena fe”, pero eso no quiere decir que haya terminado de pagar el monto total de pensiones caídas.

“Al parecer el señor Gallego decidió que era la correcta o la suficiente como consecuencia a la falta de pago de la pensión de sus hijos, ella no está obligada a recoger esta cantidad”

Si Aracely Arámbula recoge lo pagado por Luis Miguel, aceptaría que ese es el monto que debe por pensión alimenticia.

Pero este monto podría ser más elevado y no fue establecido por un juez, como marca la ley.

“Si considera que no es lo correcto, que no es lo acordado, esto simplemente lo está haciendo de buena fe, pero la señora Arámbula tiene todo el derecho de no recibirlo, porque sería consecuentar este acto”

Guillermo Pous