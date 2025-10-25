Entre los rumores que envuelven a Pati Chapoy, Gloria Trevi y Sergio Andrade, está el vínculo amoroso que habría entre la periodista y el productor musical, pero ¿de dónde surgió?

El origen del supuesto romance de Pati Chapoy de 76 años de edad, y Sergio Andrade inició años atrás, mismo aquí te compartimos.

Así inició el rumor del romance entre Pati Chapoy y Sergio Andrade

La existencia de una demanda entre Pati Chapoy y Gloria Trevi de 57 años de edad, sigue desatando polémica porque en medio de ello llevaría a Sergio Andrade entrometido.

Según una recabación de información dada por ‘Soy Janeto’ el inicio del rumor de un romance entre Pati Chapoy y Sergio Andrade se dio cuando él mismo lo aclaró.

Sergio Andrade, productor musical (Agencia México)

En una entrevista con Adela Micha, Sergio Andrade le dijo que sí había tenido una relación con Pati Chapoy, lo que desató polémica enseguida aunque la periodista lo desmintió.

Por otra parte, se le sumaba la cercanía profesional que Pati Chapoy y Sergio Andrade mostraron durante mucho tiempo hasta que él la traicionó llevando a Gloria Trevi a Televisa.

A esto se le suma las declaraciones que la cantante Ga-bí, reclutada por la secta de Andrade, dio sobre la relación cercana de ambos, señalando que Pati Chapoy usaba a Sergio Andrade por rating y para “encubrir negocios de Ricardo Salinas Pliego”.

Incluso Ga-bí recordó que en su momento Gloria Trevi aseguró que tuvo un ofrecimiento por TV Azteca para ayudarles a evadir impuestos, a lo que ella se negó.

Pati Chapoy cuando se enteró de las declaraciones de Ga-bí aseguró que cuando la conoció supo “siempre le faltó un tornillo”.

Pese a lo dicho por Sergio Andrade con Adela Micha, Pati Chapoy siempre ha negado el haber tenido una relación extramarital con el productor.

Esposo de Pati Chapoy aceptó a Sergio Andrade por interés propio

Luego de los rumores que vinculaban a Pati Chapoy con Sergio Andrade, secretamente Álvaro Dávila, el esposo de la periodista, aceptó al productor por interés propio en la música.

Según se argumentaba pese a que Álvaro Dávila era cantante y compositor, su carrera musical no se había impulsado de la mejor forma por falta de talento.

Fue así que los negocios de la periodista y Sergio Andrade se vieron aún más cercanos, debido a que este prometió grabarle un disco a Álvaro Dávila y lanzarlo a la fama.

Públicamente, Pati Chapoy aseguró que “de frente” negó su relación con Sergio Andrade a su esposo pues veían la televisión juntos cuando este dio declaraciones de su romance.