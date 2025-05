Angelique Boyer ya recibió felicitación de Angélica Rivera y Lucero al protagonizar remake de La dueña

Angélica Rivera y Lucero dan visto bueno a Angelique Boyer, quien protagonizará la nueva versión de La dueña.

Por lo que Angelique Boyer, de 36 años de edad, promete honrar a Angélica Rivera y a Lucero, con su nueva versión de La dueña.

En un encuentro con la prensa, Angelique Boyer reveló haber sido felicitada en privado por Angélica Rivera, mientras que Lucero le deseó lo mejor en público, por su protagónico en La dueña.

"Ya me mandó mensaje con la mejor vibra, se lo agradezco infinitamente porque lo hizo de manera privada. Agradezco a Lucero, ella lo hizo públicamente"

Dos días antes, Lucero le deseó éxito a la actriz francomexicana por el gran reto que representa este proyecto en su carrera artística.

Al respecto, frente a la cámara del programa de YouTube, El Mich TV, Angelique Boyer se dijo emocionada y consciente del peso de su personaje que llevó a la cima a Angélica Rivera y a Lucero, ambas de 55 años.

“Ni me la creo. Agradezco que me tengan en ese lugar, cualquier actriz quiere hacer un personaje con tato carácter, va a se icónica. Sigue honrar las versiones que ellas han hecho, admirarlas, respetarlas y sentir gratitud por la oportunidad que se me brinda”

Angelique Boyer