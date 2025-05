Una vez más, Ángela Aguilar y Christian Nodal son la burla por un video que muestra a Ana Gabriel haciéndoles un desaire.

En Internet circula un video de Ángela Aguilar, de 21 años, junto a su esposo Christian Nodal, de 26 años, siendo corridos por Ana Gabriel de su concierto, pero ¿realmente pasó?

¿Ángela Aguilar y Christian Nodal fueron corridos por Ana Gabriel? Otra famosa víctima de la inteligencia artificial

Ángela Aguilar y Christian Nodal, quienes no conocen personalmente a Ana Gabriel, siguen siendo la pareja más odiada y con más menciones en Internet.

Nuevamente los nombres de Ángela Aguilar y Christian Nodal suenan fuerte ahora que ha surgido un video que muestra a Ana Gabriel, corriéndolos de uno de sus conciertos.

"Me disculpo con los asistentes, pero hasta que no se retiren Ángela Aguilar y el señor Nodal, no voy a cantar y cancelo el concierto", se escucha decir a Ana Gabriel, de 69 años.

Video que es totalmente falso pues fue creado por los detractores del famoso matrimonio con ayuda de la inteligencia artificial.

La mentira se vino abajo cuando gente comenzó a analizar la grabación. El audio es malo y en ningún momento liga la imagen a los tres cantantes.

No obstante, los creadores del video se aferran a mantener vivo el inventado chisme.

Crearon un nuevo video ahora de Pepe Aguilar, de 56 años, amenazando a Ana Gabriel por haber corrido a su hija Ángela Aguilar y a Christian Nodal.

“Ana Gabriel se te acabó la carrerita de cuarta con la que apenas tragas, te metiste con mi niña y ahora conocerás la furia de un padre”, dice el cantante en un nuevo video.

Por lo que una tercera grabación exhibe a Ana Gabriel denunciando que Pepe Aguilar la amenazó con destruirle la carrera.

Así como explica que corrió a Ángela Aguilar porque ésta quiso subirse al escenario aunque no fue invitada.

Dato que revela que el nuevo ataque va dirigido contra Ángela Aguilar.

Ángela Aguilar (@angela_aguilar_ / Instagram)

Christian Nodal y Ángela Aguilar sobrellevan el hate

Mientras que los detractores de Christian Nodal y Ángela Aguilar se esfuerzan e invierten gran parte de su tiempo para hacerles la vida de cuadritos, el matrimonio sobrelleva el hate.

Recientemente, Christian Nodal se rió de sus detractores al revelar que el influencer Kunno, de 24 años, es su amante.

Esto luego de que en redes sociales surgiera un video del cantante besándose con el influencer, mismo que también fue creado con la inteligencia artificial.

Christian Nodal y Kunno hacen live (especial)

Por su parte, Ángela Aguilar sigue mostrando lo feliz que es en su matrimonio, pese a que todo el tiempo la andan separando del intérprete de música regional mexicana.