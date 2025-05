El live que Christian Nodal de 26 años de edad, hizo con Kunno, sigue dando de qué hablar, pues ahora hasta se burla del video del beso que les hicieron con inteligencia artificial.

Ver a Kunno de 24 años de edad y a Christian Nodal conviviendo en una borrachera sin Ángela Aguilar, desató muchas teorías que el cantante prefirió aclarar.

Asimismo, Christian Nodal demostró que aunque Kunno es más amigo de Ángela Aguilar de 21 años de edad, él también tiene preocupación por lo que le pasa al influencer.

Un accesible Christian Nodal no limitó de preguntas a la prensa, pues hasta del video del beso con Kunno hecho con inteligencia artificial habló de forma sarcástica.

En una entrevista mostrada en De Primera Mano, Christian Nodal habló del live que tuvo con Kunno donde se le vio pasado de tragos sorprendido con las maravillas de TikTok.

Y es que la confianza y hermandad que mostraron Christian Nodal y Kunno, llevó a la creación de un video con ambos besándose claramente hecho con inteligencia artificial.

Ante ello y el rumor de que Kunno era su amante, Christian Nodal habló sobre el video con inteligencia artificial, respondiendo de forma sarcástica que el influencer sí es el otro.

Asimismo, reveló que Kunno es amigo de Ángela Aguilar y que por consecuencia comparten momentos juntos, negando tener problema con la orientación sexual del influencer.

“Yo estoy con un amigo, lo que él haga con su vida, sus gustos y preferencias a mi no [me importa] Yo me la paso muy a gusto con él, es un gran amigo de Ángela [Aguilar] y cuando estamos en casa siempre estamos en confianza. Y nada, lo quiero mucho”.

Christian Nodal, cantante.