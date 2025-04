Ángela Aguilar -de 21 años de edad- y Christian Nodal, celebrarán su primer aniversario de bodas con Kunno como uno de los invitados.

El 24 de julio se cumplirá un año del matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal -de 26 años de edad- pero piensan adelantar el festejo.

Ángela Aguilar y Christian Nodal ya planean su primer aniversario de bodas y Kunno reveló dónde lo celebrarán.

Kunno se convirtió en el amigo inseparable de Ángela Aguilar y Christian Nodal, por lo que sabe de primera mano cómo celebrarán su aniversario.

En entrevista con Ventaneando, Kunno adelantó que la pareja va a celebrar su primer año de casados en mayo.

La pareja se va a adelantar varias semanas a la fecha oficial y harán una fiesta en Houston, Texas.

“No me han contado mucho, solamente me dijeron que fuera para Houston en mayo para celebrar”

Christian Nodal y Ángela Aguilar tuvieron una opresiva boda en julio de 2024 en una lujosa hacienda de Morelos, donde sólo acudieron familiares y amigos cercanos.

Ángela Aguilar y Christian Nodal (ALBERTO E. RODRIGUEZ / Getty Images via AFP)

Kunno y Christian Nodal hicieron un en vivo que causó burlas en redes sociales y hasta crearon un video con inteligencia artificial donde se besaban .

El influencer fue cuestionado sobre si le molestó que le ‘inventaran’ un beso con el cantante y si Ángela Aguilar había reaccionado.

Kunno mencionó que era desafortunado que las personas quisieran arruinar su amistad con Ángela Aguilar.

Pero, la cantante no le toma importancia a los rumores o videos malintencionados y sigue siendo amiga de Kunno.

“Todo lo que hagan con inteligencia artificial no se lo crean, tómenselo como chiste y no tergiversa la situación porque no van a arruinar la amistad, pero puede ser un poco incómodo”

Kunno