Todo indica que para recibir el Año Nuevo, Ángela Aguilar de 20 años de edad, tiene un poderoso ritual de 7 calzones, por lo que lo ha compartido a sus fans.

Ángela Aguilar está lista para iniciar el 2024 como se debe y atraer el éxito a su vida personal como profesional, pues ya sabe cual es el ritual perfecto para cerrar el año.

Además reveló cómo celebrará la Navidad con su familia en México y qué es lo que le toca cocinar para todos, pues revela que es una gran celebración con la Dinastía Aguilar.

Ángela Aguilar se ha convertido en una de las figuras en la música regional mexicana, quien pertenece a una de las dinastías más importantes de la industria musical.

Sin embargo, como sabemos el nombre de la cantante se ha visto relevante este año por sus últimos escándalos.

Ángela Aguilar es una de las voces más importantes de la industria musical, su talento y belleza lograron conquistar al público este 2023.

En una entrevista para “Despierta América”, Angela Aguilar ha revelado el ritual que ha hecho los últimos años que hasta el momento le ha funcionado bien para tener abundancia.

“Yo no se pero yo me pongo todos los calzones, o se a mi abuela me dice que me tengo que poner el verde, el rojo para el amor…”

Ángela Aguilar