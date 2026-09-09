Andrew Scott se perfila como favorito para una nominación a Mejor Actor en los Oscar 2027 tras el estreno de su película Elsinore en el Festival de Cine de Telluride.

Los críticos destacan que su interpretación de un actor con sida que ensaya la obra Hamlet posee la carga emocional necesaria para dominar la temporada de premios.

Andrew Scott podría hacer historia LGBT al convertirse potencialmente en el primer hombre abiertamente gay en ganar en esta categoría principal.

Tras estreno de Elsinore, Andrew Scott se perfila como favorito para nominación a Mejor Actor en los Oscar 2027

Andrew Scott se ha posicionado como favorito para una nominación a Mejor Actor en los Oscar 2027 gracias a su participación en la película Elsinore.

Andrew Scott se perfila como favorito para una nominación a Mejor Actor en los Oscar 2027 (Tomada de video)

En Elsinore (dirigida por Simon Stone), Scott encarna al actor escocés Ian Charleson (estrella de Chariots of Fire), quien en 1989 asumió el reto de interpretar a Hamlet en el National Theatre de Londres mientras enfrentaba en secreto las complicaciones terminales del SIDA.

Luego del estreno mundial de Elsinore en el Festival de Cine de Telluride, la interpretación de Andrew Scott generó ovaciones de pie y encendidos elogios de la crítica, que la calificó como una actuación conmovedora y “para el recuerdo”.

Varios analistas consideran que Scott arrastra un reconocimiento pendiente por parte de la Academia, particularmente después de haber sido ignorado por su aclamado papel en All of Us Strangers.

Además, Andrew Scott ejerce como productor de la cinta, lo que añade un carácter profundamente personal al proyecto.

Si consigue la estatuilla, Andrew Scott se convertiría en el primer hombre abiertamente gay en ganar el Oscar a Mejor Actor en la historia de los premios.

La interpretación combina el prestigio del teatro de Shakespeare con el dramatismo de una enfermedad terminal, una fórmula que históricamente impacta a los votantes.

Asimismo, la película cuenta con el respaldo de Focus Features, estudio con un historial muy sólido impulsando biopics masculinos hacia el Oscar de actuación principal.

Andrew Scott no sería el único favorito para contender por Mejor Actor en los Oscar 2027

A pesar de su gran impulso, Andrew Scott podría competir contra rivales de gran peso que también se han convertido en favoritos en la carrera al Oscar a Mejor Actor:

John Malkovich (Wild Horse Nine): Considerado por la crítica como uno de los rivales más sólidos y un fuerte aspirante al premio.

Matt Damon (The Odyssey): Posicionado en el grupo de cabeza de los pronósticos.

Tom Cruise (Digger): Señalado como uno de los grandes nombres que podría competir fuertemente por la estatuilla.

Ryan Gosling (Project Hail Mary): Mencionado entre las interpretaciones masculinas más destacadas de la temporada

Otros actores que se encuentran en el radar son:

Pedro Pascal (Behemoth!).

John Turturro (The Only Living Pickpocket in New York).

Rami Malek (The Man I Love)

A pesar del gran recibimiento que tuvo Elsinore, se desconoce si se logrará consolidar en la categoría de Mejor Película o si dependerá del empuje de candidaturas secundarias, como la de Olivia Colman en Actriz de Reparto.