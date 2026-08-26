La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) ha seleccionado oficialmente la película que representará a México en el Oscar 2027.

El largometraje “En el camino”, dirigido por David Pablos, fue elegido para buscar una nominación al Oscar como Mejor Película Internacional tras su exitoso paso por el Festival de Venecia.

Actualmente, la obra de Pablos lidera las nominaciones a los Premios Ariel, consolidándose como una de las propuestas más relevantes del cine nacional contemporáneo.

En el camino de David Pablos fue elegida para representar a México por el Oscar 2027

La película “En el camino”, dirigida por el cineasta tijuanense David Pablos, fue elegida por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) para representar a México en la 99.ª edición de los Premios Oscar.

En el camino de David Pablos representará a México en el Oscar 2027 (@david.pablos / Instagram )

La cinta buscará obtener una nominación en la categoría de Mejor Película Internacional en la ceremonia programada para el 14 de marzo de 2027 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California en Estados Unidos.

La AMACC eligió “En el camino” de entre 17 producciones mexicanas que se inscribieron para competir este año.

Esta selección nacional no equivale a una nominación directa. Para llegar a la gala de premiación, la película primero debe entrar en la shortlist de 15 finalistas (que se anunciará el 15 de diciembre de 2026).

Posteriormente, En el camino de David Pablos buscará colarse en la lista de las 5 nominadas definitivas (que se revelarán el 21 de enero de 2027).

México busca romper una racha adversa, ya que ninguna producción nacional ha logrado superar la shortlist de esta categoría desde que lo hiciera “Roma” en 2018.

David Pablos (conocido por dirigir Las elegidas y El baile de los 41) dedicó una década a desarrollar este proyecto.

El origen nació de la mano de un proyecto del fotógrafo Luis García, lo que llevó al director a realizar una exhaustiva investigación de campo y entrevistar directamente a decenas de traileros.

Es la máxima favorita para la 68.ª edición de los Premios Ariel, encabezando la lista con 13 nominaciones, incluyendo Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actor y Mejor Guion Original.

¿De qué trata En el camino de David Pablos?

“En el camino” es una cruda e íntima road movie ambientada en las áridas carreteras del norte de México, rodada íntegramente en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La trama sigue a Veneno (interpretado por el debutante Víctor Prieto), un joven homosexual y errante que sobrevive en paradores de carretera ofreciendo favores sexuales a camioneros mientras intenta escapar de un pasado doloroso.

En su travesía conoce a Muñeco (Osvaldo Sánchez), un trailero solitario, reservado y adicto al alcohol y las drogas, quien además tiene esposa e hijos.

El viaje compartido se complica de manera drástica cuando ambos terminan involucrándose en el tráfico de drogas al menudeo.

El tormentoso pasado de Veneno y sus deudas pendientes con los cárteles resurgen, amenazando su vínculo y convirtiendo la huida en la única salida posible para sobrevivir.

La película retrata la vulnerabilidad y las dificultades que enfrentan las identidades de la comunidad LGBT+ dentro de un entorno sumamente machista, violento y rígido, donde la homosexualidad sigue siendo juzgada, estigmatizada y castigada.

La cinta fue producida por Inna Payán (Animal de Luz Films), Diego Luna (a través de su productora La Corriente del Golfo, fundada junto a Gael García Bernal), Luis Salinas y Enrique Nava, contando con el apoyo de fondos como EFICINE.

El 99% del reparto está conformado por actores no profesionales. Víctor Prieto Simental, quien da vida a Veneno en un debut absoluto frente a la cámara, es un joven originario de Ciudad Juárez descubierto durante el casting.

En contraste, Osvaldo Sánchez (Muñeco) es un actor con una consolidada trayectoria en cine y teatro.