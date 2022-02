Andrés García responde a denuncia de Anabel Hernández: “Quieren hacerse publicidad a mi costa” (VIDEO)

El actor dominicano Andrés García, respondió a la denuncia de la periodista Anabel Hernández: “Quieren hacerse publicidad a mi costa”, expresó.

Recordemos que Anabel Hernández denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Andrés García por amenazas.

Anabel Hernández se refirió al video que Andrés García subió a YouTube, donde dijo: “Yo sí le parto su madre, cabrona, y hágale como quiera”.

Lo anterior, debido a las declaraciones de la también escritora, en su libro ‘Emma y las otras mujeres del narco’.

En su obra, aseguró que Andrés García era socio del narco Arturo Beltrán Leyva.

Andrés García, actor. (Agencia México)

Fue en una conferencia de prensa donde Anabel Hernández reveló que interpuso una denuncia al histrión, tipificada el primero de febrero.

Anabel Hernández también pidió tomar en cuenta la violencia de género.

Asimismo, solicitó que el Ministerio Público tome en cuenta que Andrés García aceptó públicamente que sí tuvo amistad con narcos.

“No voy a quedarme cruzada de brazos de las amenazas de muerte”. Anabel Hernández

Andrés García responde a denuncia de Anabel Hernández

Andrés García explotó en contra de Anabel Hernández, luego de que la periodista interpuso una demanda en su contra.

Anabel Hernández (Captura de Pantalla)

El actor aseguró que la FGR no haría caso a su acusación, pues no se conocen en persona y tachó a la escritora de incongruente.

“Pues tendrá que comprobarlo, ahí no hay de otra, que lo compruebe a ver si le dan curso a la denuncia”, expresó Andrés García.

“Porque me parece una incongruencia que la Fiscalía de la República, le de oído o le haga caso a una señora que no conozco, que nunca he visto”, continuó.

Andrés García también citó el libro ‘Emma y las otras mujeres del narco’, que supuestamente lo difamó.

“Ha escrito cosas en contra mía, que son cosas de mi carrera de sesenta años”, señaló Andrés García.

Expuso que “ella lo que quiere hacer es publicidad para vender su libro” y dijo que “eso lo tiene claro hasta la Fiscalía Nacional de la República”.

“Porque ella diga ‘Ay, el señor me amenazó’, ¿Cuándo si no la he visto, ni la conozco? Ni me sé su nombre completo” Andrés García

Reiteró: “Lo que ellos quieren, es hacerse publicidad a mi costa, que eso ya es otra cosa”.

Posteriormente Andrés García señaló que él también podría demandar a Anabel Hernández por difamación.

“Puedo poner una demanda a las publicaciones que ella haga, porque lo que está haciendo es muy obvio, queriendo usar la carrera de 70 años” Andrés García

Tras ser cuestionado sobre la razón por la que no la ha demandado, Andrés García dijo que “no, porque es darle publicidad, que es lo que ella quiere”.

“Para mí no existe ni ella ni su demanda, ni su queja. A ver si la PGR le hace caso”, dijo Andrés García para concluir.