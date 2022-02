Andrés García ignora la demanda de Anabel Hernández; prefiere presumir su “éxito” con las mujeres y las culpa de ser un hombre infiel.

Tras el video que compartió Andrés García donde insulta a Anabel Hernández, la periodista reveló que denunció al actor por amenazas de muerte.

Sin embargo, Andrés García ha decidido ignorar la demanda en su contra y en entrevista con ‘Ventaneando’ prefirió señalar que las mujeres han sido las responsables de sus infidelidades.

En su libro ‘Emma y las otras señoras del narco’, Anabel Hernández señaló que Andrés García era socio de Arturo Beltrán Leyva. Tras la publicación del libro el actor arremetió contra la periodista.

Aunque en un principio señaló que podría demandar a Anabel Hernández, Andrés García después reculó y señaló que no ejercería acciones legales porque “no quiere perder su tiempo”.

Sin embargo, Anabel Hernández si presentó una demanda en contra de Andrés García. Aunque se esperaba su respuesta, el actor ignoró la situación y prefirió hablar sobre su “éxito” con las mujeres.

En entrevista con ‘Ventaneando’, Andrés García señaló que el siempre pidió tener una pareja que no lo regañará, ya que a él no le gusta que le llame la atención.

Aunque pudo conseguir su sueño de tener su casa en la playa, no pudo conseguir una pareja que no lo estuviera regañando todo el tiempo.

“Mi idea era tener una playa así bonita, un lugar con alberca, y tener una compañera preciosa y encantadora, y que no se peleara conmigo, a las mujeres les gusta regañar a los hombres, y a mí no me gusta que me regañen, se me dio lo de la casa, pero no se me dio lo de una compañera que no me estuviera regañando todo el tiempo”

Andrés García