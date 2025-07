Atala Sarmiento -de 52 años de edad- compartió el último mensaje que le envió a Daniel Bisogno, quien lloró al leer las conmovedoras palabras de su amiga.

Han pasado 4 meses de la muerte de Daniel Bisogno y Atala Sarmiento aún no supera la pérdida de su amigo, pues le quedaron muchas cosas por decir.

Daniel Bisogno logró reconciliarse con Atala Sarmiento meses antes de su muerte y la conductora compartió en un podcast el emotivo mensaje que le envió.

Atala Sarmiento se enteró del crítico estado de salud de su amigo y le envió un mensaje para mostrarle su apoyo y cariño.

“Cuando supe que estaba muy enfermo le mandé un mensaje. Mi mensaje fue de, ya, no pasa nada, quiero que estés bien y que no tengas conmigo ningún tipo de resentimiento”

La conductora compartió el audio que le envió a su amigo, donde dejaban el resentimiento atrás.

Atala Sarmiento invitó a Daniel Bisogno a Barcelona para que comieran juntos, pero la cita nunca se pudo concretar.

Las palabras de Atala Sarmiento conmovieron hasta las lágrimas a Daniel Bisogno, quien no podía ni responder de la emoción que le habían provocado las palabras de su amiga.

“Ata, no te he contestado porque tu mensaje me ha hecho llorar sin parar, pues cuando algo así viene de una persona a ala que quieres tanto y la verdad tú eres la amiga que más he querido, pues me iluminaste la mañana. Deja me quito a Libertad Lamarque tanti de encima y te voy a responder como se debe”

Daniel Bisogno