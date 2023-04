La actriz Sabine Moussier recordó su trabajo a lado del actor Andrés García y está completamente destrozada con la noticia de su muerte.

Sabine Moussier, de 56 años de edad, trabajó con el actor Andrés García en la telenovela “El privilegio de amar” de Televisa en 1998.

En una entrevista para Foro Tv la actriz Sabine Moussier recordó a Andrés García como su maestro de vida.

La muerte de Andrés García, ocurrida el 4 de abril de 2023, ocurre en un momento muy complejo para Sabine Moussier pues su mamá está enferma.

La actriz Sabine Moussier trabajó con Andrés García en la telenovela “El privilegio de amar” de 1998 producida por Carla Estrada para la cadena Televisa.

La actriz Sabine Moussier y el actor Andrés García protagonizaron escenas apasionadas en el melodrama, ya que su personaje fue amante del actor.

Hoy con la noticia de su partida, Sabine Moussier lo recuerda como un maestro de vida, amigo y gran compañero.

“Hay muy poca gente a la que yo vaya a poder recordar y tener en mi alma como Andrés García. Andrés fue para mi un angelito en la Tierra, desde que hice mi casting con el para hacer el privilegio de amar fue como una unión maravillosa esas que no se dan nunca.”

Entre lágrimas comento que Andrés fue un gran amigo desde que hicieron la novela en 1998 por su mágica conexión.

“Para mí es un compañero, amigo, ejemplo de muchas cosas porque de la gente siempre se va a hablar, pero hay veces que es difícil que hablen de las cosas buenas y conmigo siempre fue una persona entregada, que siempre tenia ocurrencias, siempre hacia reír, siempre apoyando. Lo que me llevo de él es amor puro. "

Para finalizar comento la actriz que le duele no haberse despedido de su amigo, a pesar de que intentó verlo o comunicarse con él.

“Me duele más todavía porque llevaba mucho tiempo queriendo saber de él, le había pedido a mi asistente que por favor me ayudara a encontrar la manera de poderlo verlo o comunicarme con él, pero me comentaba que iba a hacer difícil. El que se allá ido sin que yo le pudiera dar las gracias y decirle adiós me parte el alma”.

Sabine Moussier