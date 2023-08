Andrea Petruzzelli, el italiano de 52 años de edad y novio de La Veneno, lanzó una serie de insultos hacia Wendy Guevara usando a una de Las Perdidas para enviar el mensaje.

Así es, la abeja reina de La Casa de los Famosos México nuevamente es tema de conversación, pues sus fans se mostraron indignados por las palabras del italiano.

El mensaje con insultos de Andrea Petruzzelli fue compartido por Evelin, una amiga cercana de Wendy Guevara -de 30 años- e integrante del grupo de Las Perdidas.

Por lo que contó y lo que se puede escuchar en el mensaje de audio, el italiano estaría muy molesto con la influencer.

Esto, aparentemente, por haber hablado de él y de La Veneno durante su participación en La Casa de los Famosos México.

Fue a través de una transmisión en vivo, que Evelin de Las Perdidas compartió las fotos y mensajes que le envió Andrea Petruzzelli hablando de Wendy Guevara.

Al parecer, el italiano le envió mensajes por Instagram a Evelin, en los cuales se pueden escuchar insultos dirigidos hacia Wendy Guevara.

Quien previamente ya había bloqueado a Andrea Petruzzelli, motivo por el cual el italiano envió el mensaje insultante a Evelin.

Además de haber enviado unas fotos editadas en las cuales se burlaba del aspecto de Wendy Guevara.

“Dile a tu amiga la cara de pitbull, a mí no me debe nombrar. Ni a mí, ni a la Cristina, maricón. Con esa cara que es una p*ta mierd*, ¿tú quién coñ* eres de nombrarme a mí y nombrarle a ella que no le llegas ni al talón?”.

Andrea Petruzzelli sobre Wendy Guevara