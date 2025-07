¿Andrea Noli -de 52 años de edad- no desea repetir la historia que vivió con Jorge Salinas? Confiesa que aprendió su lección y no le gustaría lastimar a otra mujer.

Durante su conversación, Andrea Noli señaló que no se arrepiente de lo que pasó con Jorge Salinas, pues de ahí nació su hija.

Sin embargo, Andrea Noli destacó que no volvería a cometer el mismo error de lastimar a otra mujer y menos a una familia.

“Estoy orgullosa de lo que pasó, aunque no volvería a cometer el mismo error de lastimar a otra mujer o a una familia”

Andrea Noli reconoció que ella sabía que Jorge Salinas se encontraba casado y no es que le restó importancia, sino que cometió una estupidez por su edad.

En su conversación con Pati Chapoy, Andrea Noli señaló que cuando se enteró que se encontraba embarazada tomó la decisión de seguir adelante.

Y es que sabía que no contaría con el apoyo de Jorge Salinas ya que él tenía a su familia.

Andrea Noli dejó en claro que aunque no esperaba quedarse embarazada, su hija si fue deseada desde el momento en el que se enteró que venía en camino.

“Sí, (él estaba casado). Y la verdad no le resté importancia, fue estupidez de la edad, no lo voy a negar. Cuando supe que estaba embarazada tomé la decisión de seguir adelante, aunque fuera sola”

En su entrevista con Pati Chapoy, Andrea Noli confesó que vivió momentos muy difíciles ya que recibió muchos ataques por haber tenido una relación con Jorge Salinas.

Sin embargo, con el paso del tiempo Andrea Noli pudo construir una relación cordial con Jorge Salinas por el bienestar de su hija.

Y es que Andrea Noli reconoció que no educó a su hija con rencor, por lo que tuvo un encuentro con Jorge Salinas sano, sin ningún enojo o frustración.

“El rencor no cabía en mí ya. A Valentina no la hice crecer con ningún rencor. Y eso ayudó mucho a su corazón, a su paz y que en el momento en el que ellos pudieron reunirse ella no estuviera cargada de enojo, de rencor ni de frustraciones”

