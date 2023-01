Andrea Legarreta le critica su copete a Danilo Carrera porque parece peluquín y cuestiona el look que tiene para su nueva telenovela en la que participará junto a Angelique Boyer.

Será el próximo 20 de febrero cuando los televidentes puedan disfrutar del estreno de ‘El Amor Invencible’, novela que se encuentra protagonizada por Angelique Boyer, Danilo Carrera y Daniel Elbittar.

A más de un mes de su estreno, los protagonistas ya se encuentran grabando los promocionales en donde muestran la apariencia que tendrán sus personajes.

Aunque Danilo Carrera de 33 años de edad es considerado como uno de los galanes de la televisión mexicana, a Andrea Legarreta de 51 años de edad no le gustó para nada la apariencia que mostrará en ‘El Amor Invencible’.

Danilo Carrera (@danilocarrerah / Instagram)

A Andrea Legarreta no le gusta el look de Danilo Carrera para la novela El Amor Invencible’

Danilo Carrera se ha convertido en uno de los actores más queridos de la televisión mexicana. Incluso ya se encuentra en plenas grabaciones de su nueva telenovela: ‘El Amor Invencible’.

Hace unos días, Danilo Carrera sorprendió a sus seguidores al revelar que tras finalizar esta telenovela se irá de México tras siete años de radicar en el país y protagonizar varios melodramas.

En medio de esta noticia, Andrea Legarreta mostró su descontento por la manera en la que aparecerá en ‘El Amor Invencible’, pues considera que ese look no le queda.

Tras entrevista con el programa Hoy, Andrea Legarreta cuestionó el look que tenía Danilo Carrera pues considera que no le queda y no lo hacer ver más guapo.

“Luego les hacen unos looks muy raros en las novelas, ha para que no se vea igual les cambian el color de pelo, al igual que las mujeres unos looks, en donde los ves que luego en su día a día lucen más guapas” Andrea Legarreta

Andrea Legarreta consideró que con ese copete, Danilo Carrera parecía que tenía un peluquín y señaló que no entendía porque habían escogido ese look.

“Si van a hacer tú novela pues búscales el mejor look, creo que ese copete, aunque él es un guapísimo, no le va tanto. Parece como un peluquín” Andrea Legarreta

Galilea Montijo sigue molesta con Danilo Carrera por decir que los artistas tienen otros valores

Danilo Carrera no solo fue criticado por su apariencia en el programa Hoy, ya que Galilea Montijo mostró que sigue muy dolida por su comentario sobre su nueva novia.

Y es que el pasado mes de noviembre Danilo Carrera confirmó que tiene pareja y que no es mexicana, sin embargo uno de sus comentarios generó la molestia de Galilea Montijo.

Al alabar las virtudes de su nueva pareja, Danilo Carrera señaló que “es una persona con valores totalmente diferentes, que se dedica a la medicina que no tiene nada que ver con la actuación”.

Galilea Montijo de inmediato se sintió aludida y le pidió a Danilo Carrera que se comunicará con ella porque no le había parecido que dijera que los actores tienen otros valores a los de una doctora.

A dos meses de su comentario, Galilea Montijo mostró que sigue muy molesta y señaló que Danilo Carrera no se ha comunicado con ella.

La molestia de Galilea Montijo causo la risa de Andrea Legarreta ya que su compañera no ha podido superar esta situación.