Andrea Legarreta reveló que su divorcio con Erik Rubín se encuentra en la etapa final del proceso legal, luego de más de dos años de haber anunciado su separación.

La conductora también aclaró que, aunque mantiene una relación con Luis Carlos Origel, actualmente no contempla casarse nuevamente, aunque reconoció que la vida puede traer sorpresas inesperadas.

Durante los festejos por su cumpleaños, Andrea Legarreta afirmó que atraviesa uno de los momentos más plenos de su vida, agradecida por su familia, trabajo, salud y relación sentimental.

Andrea Legarreta asegura que vive una de las etapas más felices de su vida

Andrea Legarreta compartió que disfruta una etapa marcada por la estabilidad emocional, luego de superar momentos difíciles que enfrentó tras concluir su matrimonio con Erik Rubín.

La presentadora explicó que el divorcio con Erik Rubín avanza en sus últimos trámites y reiteró que ambos tienen claro que su vínculo sentimental terminó definitivamente.

Andrea Legarreta y Erik Rubín (@andrealegarreta / Instagram )

También destacó que conserva una buena relación con el cantante, celebrando que ambos puedan continuar sus respectivas vidas personales en un ambiente de respeto mutuo.

Sobre Luis Carlos Origel, comentó que se siente profundamente enamorada, aunque por ahora prefiere mantener cada uno su espacio y no vivir juntos .

La conductora señaló que no tiene planes de celebrar una nueva boda, aunque evitó cerrar completamente esa posibilidad al recordar experiencias que cambiaron su perspectiva.

Legarreta reconoció que anteriormente descartó tener una relación con alguien menor que ella, pero hoy asegura sentirse feliz junto a su actual pareja sentimental.

Finalmente, pidió vivir el presente sin obsesionarse por el futuro, asegurando que disfruta plenamente el amor, su familia y su carrera mientras las circunstancias lo permitan.