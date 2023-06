Andrea Escalona sí tiene favorito en La Casa de los Famosos México y lanza dura crítica a una de las participantes eliminadas.

La Casa de los Famosos México ha generado varias reacciones y opiniones entre sus seguidores, pues lo participantes han dado mucho de qué hablar.

Durante la tercera gala de eliminación, Ferka Quiroz -de 36 años de edad- se tuvo que despedir de sus compañeros, pues el público decidió que saliera.

Ferka se rompe y le revela a Adela Micha que La Casa de los Famosos México no la define (VIDEO)

A pesar de que ya no está dentro del reality, ha recibido hate y hasta hay quien se deslinda de ser su amiga, como fue el caso de Andrea Escalona.

La conductora de Hoy, Andrea Escalona, reveló que la invitaron a apoyar a Ferka y ella se negó, pues no es su amiga.

Andrea Escalona -de 36 años de edad- mencionó que que Ferka le cae bien, pero ella apoya a Paul Stanley en La Casa de los Famosos México.

“Yo soy tema Paul y creo que lo he gritado a los cuatro vientos, me sentiría rara apoyar a Ferka, cuando he dicho que soy team Paul o team infierno”

Andrea Escalona