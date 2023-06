La prueba del líder imprimó polémica a La Casa de los Famosos México y es que Jorge Losa, de 32 años de edad, habría ganado con trampa.

La prueba semanal consistía en llenar recipientes con agua transportada por trapo que los habitantes de La Casa de los Famosos México traían y llevaban corriendo sobre una plataforma de agua con jabón.

Jorge Losa compitió con Apio Quijano de 46 años y Nicola Porcella de 35 años, a quienes sacó ventaja y es que exprimió su trapo aún cuando La Jefa les pidió que se detuvieran, lo que hizo la diferencia.

Una vez que se convirtió en el líder de la semana, Jorge Losa, por instrucciones de Ferka, de 36 años de edad, se llevó a Poncho de Nigris a la suite, a quien la jefa de La Casa de los Famosos México ni siquiera le dio la oportunidad de negarse.

Por lo que Poncho de Nigris, de 47 años de edad, aprovechó para proponerle a su contrincante cuidarlo por tres semanas siempre y cuando él no nomine a ningún integrante de team Infierno.

“Juegas acá, llegas más lejos, cuidando a los tuyos, pero cuidándonos a nosotros. Tres semanas no te vamos a dar, te salvas pero no nos puedes dar a nosotros... Sería de una manera inteligente... No traicionas a nadie porque la única con que tenías realmente unión era con Ferka”

Mientras que Jorge Losa puede librar la nominación quien está preocupada es La Barby Juárez ya que una vez que salió Ferka de La Casa de los Famosos México, Sergio Mayer amenazó a la boxeadora de 43 años de edad.

El momento se dio cuando La Barby Juárez -bromeando- dijo a sus compañeros que les rompería su madre si la nominaban, por lo que Sergio Mayer, de 57 años de edad, le pidió no preocuparse ya que eso pasará el próximo miércoles.

“Vas a estar nominada”, dijo Sergio Mayer por lo que la boxeadora le pidió repetirlo y él así lo hizo: “De todos modos vas a estar nominada el miércoles”.

Palabras que la ofendieron por lo que se retiró de la cocina y en el cuarto -mirando a la cámara- aseguró ser una mujer que no se rinde y que le gusta decir las cosas de frente “y si no les gustan las cosas, ni modo”, advirtió.

El toque divertido lo imprime Wendy Guevara, de 29 años de edad, quien le exigió a Nicola Porcella sobarle los pies y las pantorrilas aún cuando está llena de vellos, pero su crush se negó.

“Nadie me toca, ningún hombre, entonces no me nace rasurarme, depilarme. Ya no puedo más, nadie me toca, nadie me ve con ojos de deseos”

Se queja Wendy Guevara