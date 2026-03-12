Fue en entrevista para People que Andrea Bocelli se dijo sorprendido por las declaraciones de Timothée Chalamet en torno a la ópera y el ballet:

“La ópera y el ballet son formas de arte que han atravesado siglos y siguen hablando al corazón humano, porque responden a una profunda necesidad de belleza, verdad y emoción”. Andrea Bocelli

La leyenda de la ópera italiana agregó que tanto el cine como las artes que despreció el actor de Hollywood surgen de la misma fuente de emoción humana.

En este sentido, Andrea Bocelli defendió que la ópera y el ballet no son “artes del pasado”, sino que por el contrario han logrado unir en el arte a diferentes generaciones.

Timothee Chalamet llega a los Globos de Oro 2025. (Jordan Strauss / Invision/AP)

Andrea Bocelli quiere que Timothée Chalamet vaya a uno de sus conciertos de ópera

El cantante y músico italiano, Andrea Bocelli, también aprovechó el espacio para hacer una atenta invitación a Timothée Chalamet.

Esto debido a que Andrea Bocelli considera que tal vez el actor dijo lo que dijo porque no ha tenido un buen acercamiento a su especialidad, que es la ópera.

Desde sus declaraciones, Timothée Chalamet ha sido duramente criticado en redes sociales y por algunos miembros de la comunidad operística.

Sin embargo, Andrea Bocelli quiere darle una oportunidad al actor para que conozca el mundo de la ópera, invitándolo a uno de sus conciertos:

“Si alguna vez siente curiosidad, me encantaría invitarlo a uno de mis conciertos. A veces basta con unos minutos de escuchar esta música en vivo para comprender por qué, después de siglos, sigue siendo apreciada en todo el mundo”. Andrea Bocelli

Andrea Bocelli en concierto (Especial )

Andrea Bocelli es considerado una de las eminencias en cuanto a ópera se refiere con una trayectoria que lo respalda como uno de los mejores del mundo.

Fans han reaccionado a la invitación asegurando que sería bueno ver a Chalamet en algún concierto.

El actor va cara a los Premios Oscar 2026, pero tras sus declaraciones contra estas artes alejadas del cine, muchos consideran que su oportunidad para ganar una estatuilla está más que perdida.