“Oye Timothée, siento que no quieras ser parte de esto, quizá quieras reconsiderarlo. Y no estamos intentando ‘mantenerlo vivo’, está bastante vivo” Alondra de la Parra

Expresó Alondra de la Parra para luego dar media vuelta y dirigir a la orquesta con la Sinfonía No. 1 de Gustav Mahler “Titán”.

Tras la potencia de la música de orquesta, Alondra de la Parra retó a Timothée Chalamet invitando a escucharlos en vivo “así que si en algún día cambias de opinión, ven a Madrid y diviértete con nosotros”.

¿Qué dijo Timothée Chalamet sobré la ópera?

En reciente entrevista Timothée Chalamet quedó mal debido a sus comentarios los cuales han sido criticados, pues sin más el actor dijo no estar interesado en el ballet o la ópera, pues son artes que sólo intentan estar vivas, pues a nadie les interesa.

“No quiero trabajar en ballet, ni en ópera, ni en cosas donde es como: ‘Oye, mantén esto vivo, aunque a nadie le importe esto’”. Timothée Chalamet

Palabras de Timothée Chalamet que han sido duramente criticadas, pues no solo Alondra de la Parra le ha respondido, sino hasta la otros lo han contrariado, como la Sinfónica de Viena que le recordó su pasado.