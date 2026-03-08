La directora de orquesta, Alondra de la Parra, publicó un video acerca de la polémica desatada por Timothée Chalamet, quien dijo que el ballet y la opera “se tratan de mantener con vida; pero a nadie le importan”.

En su video, Alondra de la Parra le hace ver a Timothée Chalamet que ambas disciplinas artísticas están muy vivas y lo invita a asistir a una función.

Alondra de la Parra le dice a Timothée Chalamet que el ballet y la opera están muy vivos

Con un toque de humor, pues inicia saliendo de un ataúd, Alondra de la Parra le da algunos datos a Timothée Chalamet acerca de lo que es el ballet y la opera.

Señalando que ambas disciplinas están muy vivas, pues de acuerdo con Alondra de la Parra, la demanda de boletos aumento en más de 251% para sus presentaciones en Madrid, donde interpretan música de Gustav Mahler.

Señalando que dicho repertorio proviene del Siglo XIX y aún al día de hoy se sigue tocando con bastante éxito en todas partes del mundo, por lo que no es que se trate de mantener vivo, sino que está muy vivo este arte.

Afirmando que no solo ellos (los interpretes) aman lo que hacen, sino que la audiencia también ama sus presentaciones.

Timothee Chalamet (Richard Shotwell / Richard Shotwell/Invision/AP)

Alondra de la Parra invita a Timothée Chalamet a una de sus presentaciones

Finalmente, Alondra de la Parra invita a Timothée Chalamet a que vaya a una de sus presentaciones, si un día se encuentra en Madrid, para que se dé cuenta de cómo la gente disfruta la opera y el ballet.

Alondra de la Parra sabe que Timothée Chalamet es un actor muy talentoso y que tal vez sus palabras no fueron el mejor mensaje, y que seguramente todo fue un error de su parte.

Afirmando de paso que cuando ellos interpretan no tienen la ayuda de segundas tomas, efectos especiales, filtros o maquillaje, todo lo hacen en una sola toma y con su “propio aliento”.

Así que espera verlo a él en uno de los conciertos en Madrid en un futuro próximo.