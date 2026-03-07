El actor Timothée Chalamet recibe críticas tras comentarios sobre ópera y ballet.

El protagonista de Marty Supreme, Timothée Chalamet, ha desatado la polémica al descalificar las artes escénicas.

Por este comentario sobre ópera y ballet Timothée Chalamet recibe críticas

En una charla en vivo con el actor Matthew McConaughey para Variety, Timothée Chalamet hizo un comentario sobre la ópera y el ballet, asegurando que “a nadie le importa”.

“No quiero trabajar en ballet ni en ópera, donde todo el mundo dice: ‘¡Oye! ¡Mantén este arte vivo, aunque ya no le importen a nadie!’. Con todo respeto a la gente del ballet y la ópera." Timothée Chalamet

Luego de una breve risa, Timothée Chalamet añadió tras sus comentarios, “acabo de perder 14 centavos de audiencia.”

Las declaraciones de Timothée Chalamet fueron parte de la charla del actor de Dune con Matthew McConaughey sobre la industria del entretenimiento y como mantener la experiencia del cine entre el público.

Timothee Chalamet (Jordan Strauss / Invision/AP)

Responden a Timothée Chalamet por comentarios sobre ballet y ópera

Usuarios de internet y artistas que se dedican tanto a la ópera como el ballet contestaron a Timothée Chalamet por sus polémicos comentarios.

Los internautas lamentaron que Timothée Chalamet se expresara de esa manera.

La cuenta oficial de la Ópera Metropolitana publicó un video titulado “Esto es para ti, Timothée Chalamet”, exaltando la importancia que tiene la ópera como arte.

Mientras que la cantante de ópera Isabel Leonard tundió a Timothée Chalamet por menospreciar las artes escénicas.

“Atacar a otros artistas dice más en esta entrevista que cualquier otra cosa que pudiera decir...No es necesario que te guste todo el arte, pero solo una persona o artista débil siente la necesidad de menospreciar precisamente las artes que inspirarían.” Isabel Leonard

Asimismo, la actriz Jamie Lee Curtis se unió a las críticas hacia Timothée Chalamet compartiendo posts en Instagram donde se defiende al ballet y la ópera.

Luego de los comentarios de Timothée Chalamet muchos se preguntan si sus palabras no afectarán su carrera hacia los Premios Oscar 2026 donde luce favorito por Marty Supreme.