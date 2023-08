Por primera vez Anahí contó el infierno que vivió en su infancia y juventud por los problemas de bulimia y anorexia, pues incluso hasta violencia ejercían sobre ella en televisión.

En una entrevista que Anahí -de 40 años de edad- tuvo con Joaquín López-Doriga, contó que el rechazo a un papel protagónico por no ser suficientemente “flaquita”, desató sus trastornos alimenticios.

Sumado a ello, el dolor de la actriz y cantante fue más grande cuando su bulimia y anorexia se hizo pública, sirviendo solo para violentarla en televisión nacional.

Anahí habló por primera vez, de forma muy detallada, sobre cómo inició su carrera en televisión y con ello, su bulimia y anorexia desatada por un producción que le hizo saber que su cuerpo no era suficiente para un protagónico.

Pese a que Anahí aseguró que no tiene rencor a dicho productor -del que omitió el nombre- reveló que desde ahí comenzó con bulimia y anorexia nerviosa.

Explicó que debido a que sus cambios físicos eran radicales, se comenzaba a rumorear sobre sus trastornos alimenticios, pero fue de ahí que se le vino todavía una avalancha encima.

En plática con ‘el teacher’, Anahí explicó que el salir a confirmar que vivía con anorexia y bulimia, solo desató una ola de paparazzis, críticas y burlas alrededor de esto, en televisión nacional.

Apuntó que pese a que Televisa era su casa -aunque sin rencor a la televisora- eran los mismos programas de esta, los que se burlaban de ella en televisión nacional.

The Eras Tour de Taylor Swift llega a Cinépolis: Precio de los boletos y fecha de preventa para verla en el cine

Contó que en programas como La Oreja y El Gordo y La Flaca, ejercían violencia ante lo que vivía, debido a que cuando llegaba le ponían comida para que ingiera algo en las dinámicas que tenían.

Asimismo, detalló que las preguntas de los reporteros eran crueles, con cuestionamientos como “¿vomitas? ¿no comes?”, buscando exponerla.

“La prensa, en los mismos programas en donde se suponía que era mi casa, no es encontra de Televisa es lo que en ese momento pasaba, el body shaming era un tema horrible, me hacían burlas en los programas, me ponían a comer (...) se burlaban muy feo de mi problema, cuando expresé mi problema fue peor porque se burlaban mucho”.

Anahí, actriz.